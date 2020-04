''Lo Que Callamos Los Hombres", programa sin tapujos en Mañaneros

Foto: El equipo de hombres que conforman el nuevo segmento de Mañaneros, titulado "Lo Que Callamos Los Hombres".

Uno de los programas que más éxito ha tenido en la historia de la televisión latinoamericana es “Lo Que Callan Las Mujeres”, el cual ha sido reversionado en distintos formatos y ahora en “Lo Que Callamos Los Hombres”, a través de Mañaneros, en TN8.

Como el humor encuentra salidas donde sea, el programa matutino no podía quedarse atrás y decidió adaptarlo a situaciones que vive el género masculino, expresando todas aquellas actividades que a muchos les causan gracia.

La idea de crear “Lo Que Callamos Los Hombres” surgió de los varones en Mañaneros, al ponerse un poquito celosos ya que las mujeres también tienen un espacio llamado “Mujer Estelar”, segmento en el cual comentan situaciones dentro de su vida cotidiana.

Foto: Chepito, parte del equipo de hombres que conforman el nuevo segmento de Mañaneros, titulado "Lo Que Callamos Los Hombres".

Para darle un toque más fresco y relajado al segmento, “La Selva BH” presenta su barra que aporta sus bebidas refrescantes para darles valor a los muchachos y que estos no teman al hablar. Y vaya que se dicen cosas pícaras más confesiones íntimas al calor de un trago.

Conductores

Los conductores de este segmento están bajo la coordinación de los presentadores Óscar Pérez y Gerardo Santamaría, siendo acompañados DJ Joe, Chepito, Shaggy y el bartender de La Selva BH. Todo este gran equipo se encarga los miércoles a eso de las 9:00 am de abordar los temas más divertidos.

Cabe destacar que los tópicos que se incluyen en el segmento son los mismos que la audiencia sugiere al momento que se está transmitiendo en las redes sociales de TN8.

Foto: DJ Joe, parte del equipo de hombres que conforman el nuevo segmento de Mañaneros, titulado "Lo Que Callamos Los Hombres".

El formato en que se presentan dichos temas son de "5 Tips o Consejos", entre ellos cómo conquistar a la suegra, cómo reconciliarse con la pareja o consejos para las primeras citas.

Guerra de los sexos

La aceptación del público ha sido increíble, pues muchas veces se desata hasta una "guerra de los sexos" dentro de los comentarios, en que hombres manifiestan su postura y mujeres igualmente contestan con la suya.

La presentadora Milagro Calero está conforme con este proyecto. “Me parece una buena iniciativa ya que en Nicaragua no he escuchado ningún programa que apoye los hombres y que estos se sientan cómodos y en lo personal me la paso genial con ellos”, comentó a tn8.tv.

Foto: Shaggy, parte del equipo de hombres que conforman el nuevo segmento de Mañaneros, titulado "Lo Que Callamos Los Hombres".

Si vos tenés algún tema que podamos abordar dentro de “Lo Que Callamos Los Hombres”, te invitamos a formar parte en nuestros live transmitidos por ComunidadTN8 todos los miércoles en Mañaneros. ¡Aún hay muchos planes!