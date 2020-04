La mujer más sexy de Tinder tiene 82 años, conócela aquí (fotos)

Tinder es un aplicación de citas, encuentros e incluso se le puede considerar como una red social. Foto / Cosmopolitan.com

Hattie Retroage, de 82 años, es considerada como la abuela más sexy del último tiempo y su perfil se ha viralizado en las redes sociales. Coach sexual y bailarina en su juventud, estuvo casada hasta 1984. Actualmente vive en Nueva York y a diferencia de otras mujeres de su edad, está en Tinder.

“Fascinante belleza de avanzada edad busca un estable y joven amante para una vida llena de aventura y pasión. No pro-Trump ni ‘jugadores’”, dice la descripción de su exitoso perfil en la app con la que la ha logrado conocer a más de 50 pretendientes de entre 19 y 35 años de edad.

Su objetivo con esto, es cambiar la visión horrible que tiene la gente con respecto a envejecer y demostrar que puede ser completamente emocionante.

Te puede interesar: Novia de Bad Bunny hace explotar las redes bailando reguetón del viejo

Hattie es feliz con las relaciones casuales, ya que en este momento de su vida no busca una relación romántica, sino que aventura y pasión, que según ellas son los ingredientes fundamentales para mantenerse saludable, además de mantener relaciones sexuales al menos tres veces por semana.

“Hay que practicar amar y apreciar a tu cuerpo”.

“Nunca he conocido un hombre que no me desee. Les digo desde antes que quiero conocerlos para sentir la química. Vamos por un drink si la química es correcta vamos a mi apartamento. Sino solo nos dejamos”, dijo.

Cuando cumplió 50 años, comenzó a salir con hombres de su edad pero pronto se dio cuenta de que no era lo que quería.

“Salí con un hombre de 60 años y me di cuenta de que esto no era lo que quería, yo no quería acostarme con un hombre así”.

También puedes ver: Usuarios llaman “esquelética” a Aislinn Derbez por foto en traje de baño

Así que publicó un anuncio buscando encuentros sexuales con hombres menores de 35 años y se vio bombardeada de ofertas.

Hasta el momento Hattie conoce hombres a través de Dating Apps y se siente feliz con su vida aunque su hijo no está de acuerdo.

Si quieres conocer a la sexy Hattie Retroage, a continuación te dejamos su perfil de instagram, donde acumula más de 15 mil seguidores, y de seguro más de algún enamorado.