Angelina Jolie se sincera sobre su familia en tiempos de coronavirus

Foto: Angelina acompañada de 3 de sus 6 hijos/Hola

Angelina Jolie tiene seis hijos, Maddox, el único que ya ha alcanzado la mayoría de edad, Pax, que ya tiene 16 años, Zahara, de 15, Shiloh, de 13, y los gemelos Knox y Vivienne, de 11.

Te puede interesar: Antes de morir por coronavirus dejó desgarrador mensaje a su esposa

Aunque con semejante familia numerosa podría parecer que las cuestiones relacionadas con la maternidad no tienen secretos para la protagonista de Maléfica, nada más lejos de la realidad. Ni la madre más avezada tiene la solución para todo y, según la estrella de Hollywood, ni falta que hace.

En una entrevista a la revista Time, ha expresado las dificultades de la educación y la crianza de los hijos, magnificadas, además, por el confinamiento. "Es imposible ser un padre o madre perfecto", ha asegurado. La buena noticia: "Los niños no quieren que sus padres sean perfectos".

Foto: Angelina Jolie y sus hijos en el estreno de Maléfica/Hola.

"Ahora, en medio de esta pandemia, pienso todas las madres y padres con hijos en casas. Todos esperando poder hacerlo todo correctamente, responder a sus necesidades, estar en calma y positivos. Una cosa que me ha ayudado es saber que eso es imposible", ha explicado la actriz basándose en su propia experiencia.

Custodia compartida

Angelina comparte la custodia de sus hijos menores con Brad Pitt, del que se separó hace tres años, y de ellos ha aprendido que no es necesario seguir al pie de la letra y con absoluta diligencia el manual de la buena madre para que los niños o adolescentes no se salgan del carril o, en este caso, no se vean desbordados por el encierro. "Es una cosa maravillosa descubrir que tus hijos no quieren que seas perfecta. Solo quieren que seas honesta", ha afirmado la protagonista de Inocencia interrumpida.

Una de las claves, como tantas relaciones en la vida, está en construir equipo. "Te quieren, quieren ayudarte, así que al final es el equipo que formas. Y de alguna manera, ellos también te hacen crecer a tí. Crecéis juntos", ha reflexionado Angelina, que ha aprovechado la entrevista para echar la vista atrás hasta ese momento en que se convirtió en madre por primera vez.