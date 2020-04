Filtran foto privada de uno de los actores de la serie Élite

Hasta el momento, no se ha confirmado si habrá una nueva entrega de la serie española. Foto / Gogo Magazine

Durante el fin de semana el nombre de Arón Piper, uno de los protagonistas de la súper exitosa serie española Élite se transformó en trending topic luego de que se viralizara una supuesta imagen suya mostrando su miembro viril.

Recordemos que el joven de tan solo 23 años ha acaparado la atención por su impecable actuación en el proyecto de “Netflix”.

Piper, a su edad, ha logrado colocarse como uno de los actores más famosos de España en todo el mundo.

Enfaticemos que en Elite, Arón le da vida a Ander, un joven estudiante que debe enfrentarse a su familia para que acepten su homosexualidad.

Su papel es complementado con al excelente actuación de Omar Ayuso, quien intérprete el papel como su pareja.

Cabe resaltar que el romance entre Ander y Omar los ha colocado en un lugar muy importante dentro de la comunidad LGBT+.

Foto: Muchos seguidores del actor han salido en su defensa / MDZ Online

El escándalo del actor de Élite

Sin embargo, ahora, el actor se encuentra en el ojo del huracán ya que se vio envuelto en un gran escándalo.

Y es que en la supuesta imagen se puede ver a Piper mostrando su miembro viril. Muchos que vieron la foto aseguraron que era él, pero una cantidad estrepitosa de fans salieron en su defensa y aclararon con sendas explicaciones que no era el actor.

El supuesto pack de Aron Piper en realidad es este wey, ahora dejen de poner esa pija por toda la tl 🤦🏻‍♀️

A pesar de que el actor de Élite no dio explicación alguna, esta no fue necesaria. Varios usuarios se percataron que los tatuajes en los brazos de la imagen, no corresponden a los del actor español.

Sin embargo, las fotos si pertenecen a un joven que es muy popular en Twitter por compartir este tipo de imágenes.

Hasta el momento, no se ha confirmado si habrá una nueva entrega de la serie española. Lo que si es cierto, es que la fama de Piper crece cada vez más.