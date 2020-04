Camilo responde a memes que se burlan de su amor por Evaluna

La pareja de recién casados no hace mucho se volvió tendencia en Twitter tras protagonizar un sinnúmero de memes. Foto / telehit.com

El cantante Camilo no pudo quedarse callado ante la avalancha de críticas y memes que se han viralizado en las redes sociales por las constantes expresiones de cariño que se intercambian con su esposa Evaluna Montaner.

El artista colombiano confesó que si bien muchos de los chistes les hacían reír, reconoció que algunos son mal intencionados y siente lástima quienes no saben lo que es amar.

"Los memes me dan risa. Bueno, nos dan risa. Es una señal de que la gente está prestando atención a lo que hacemos", expresó a la agencia de noticias EFE durante una entrevista virtual desde la casa de su suegro, Ricardo Montaner, donde están pasando la cuarentena en Miami.

"Nos gustan los que son bienintencionados. Los otros nos dan lástima. Me parece que los hacen gente que o nunca ha sentido lo que yo o no entiende lo que es el amor", agregó el artista de 26 años.

Sobre la posibilidad de reducir la intensidad de sus demostraciones de amor, el intérprete de “Tutu” aseguró que está más enamorado que nunca de su esposa y que la cuarentena le ha dado la oportunidad de redescubrir nuevas cualidades de su esposa, como su liderazgo y generoso corazón.

"No podría, mucho menos ahora. Durante este confinamiento he aprendido más de Evaluna que en los años anteriores que pasé con ella. He visto cómo se ha convertido en una líder y organizadora generosa y capaz", indicó.

La pareja de recién casados no hace mucho se volvió tendencia en Twitter tras protagonizar un sinnúmero de memes burlones y ser blanco de críticas de quienes los consideran demasiado “empalagosos”.

Más allá de los meses, Camilo está viviendo uno de sus mejores momentos en su vida personal y profesional. Está aún de luna de miel y lanzó a mediados de abril su nuevo disco, el primero de su carrera como solista.