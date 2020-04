Juan Pantoja le dice adiós a su canal de YouTube y su relación con Kimberly

Pantoja reconoció estar muy triste por la polémica y las repercusiones en su vida familiar. Foto / Debate

Con un video titulado “Adiós”, el cantante e influencer Juan de Dios Pantoja no sólo confesó que Kimberly Loaiza le pidió que se dieran un tiempo sino que además reveló su decisión de cerrar su canal de YouTube.

Pantoja se refirió a las secuelas que dejó el escándalo de su supuesta infidelidad con el fotógrafo Kevin Achutegui y la filtración de sus videos íntimos.

Insistió en que la gente de Badabun tenía guardados los videos y acusó, de nueva cuenta, a Lizbeth Rodríguez por mentir para acabar con su familia.

Pantoja reconoció estar muy triste por la polémica y las repercusiones en su vida familiar.

“Estoy triste y no por las difamaciones que hasta la fecha siguen haciendo en contra mía, estoy triste por mi relación con Kimberly. Ella se ha sentido muy mal después de todas las historias falsas, las burlas”.

Lamentó que haya gente de su pasado saliendo a la luz en medio del escándalo.

"Salen contando historias tan falsas... ¿no les da vergüenza verse tan obvios al querer darse a conocer a costillas de la tragedia de mis videos íntimos?

Pantoja negó que él haya enviado a sus amigos los videos que circularon.

“Jamás mandé eso, a mí me los sacaron de mi celular, los de Badabun no son personas buenas, no son personas con buenas intenciones”.

Para él, es evidente la intención de Lizbeth Rodríguez de acabar con su familia.

Aceptó que siente vergüenza al saber que millones de personas tienen imágenes íntimas suyas en sus celulares.

La ruptura con Kimberly Loaiza

Más adelante en el video, de más de 14 minutos de duración, Pantoja mostró su tristeza al hablar del fin de su relación con Kimberly Loaiza, su esposa y madre de su hija Kima.

“Kimberly ya no tiene fuerza para nuestra relación, después del problema yo la notaba diferente, demasiado seria, dormíamos juntos y era como si yo no existiera, se tapaba de pies a cabeza y no me hablaba, intentaba hacerla reír y no podía como antes ... está muy lastimada, me da tristeza saber que las cosas difícilmente van a ser como antes”.

Kimberly me pidió que me fuera, Kimberly me terminó... yo sé que está cansada de mí, no creo que sea un tiempo, yo la conozco, nunca me había dicho algo así. Siento que algo murió en su corazón. Me duele pensar que no sólo sea un tiempo, que decida quedarse sin mí. Me duele que esta historia termine así

Pantoja le pidió que lo perdonara, pues si bien no puede borrar su pasado sí puede trabajar para convertirse en una mejor persona y luchar por ella y por su hija.

Juan de Dios Pantoja reveló en un en vivo que ya no está viviendo con Kimberly Loaiza y mientras tanto ella dedicándole TikToks... pic.twitter.com/weFIDVA6xh — COVID de Jesús (@gazapotl) April 26, 2020

El fin de su canal

Acto seguido, Pantoja anunció que cerrará su canal de YouTube, en el que tiene más de 19 millones de suscriptores.

"Bueno familia, quiero que sepan que voy a cerrar mi canal, la verdad no me siento con ánimos de seguir, la motivación siempre ha sido importante para hacer videos para ustedes y ahorita no tengo nada de motivación, así que a partir de este lunes seguramente no van a poder ver mi canal ni ninguno de mis videos por si los quieren descargar."

Juan de Dios pidió a sus seguidores que no se preocupen por él, pues tiene otros negocios que le permiten vivir sin YouTube.

Explicó que seguirá haciendo música y buscará ayuda psicológica para enfrentar el golpe emocional y convertirse en una mejor persona.

Pantoja admitió que ni su mánager ni gente cercana está de acuerdo con su decisión de cerrar el canal, pero él no se siente bien para continuar.

El youtuber se despidió con un adiós y un “gracias por todo”.