El espectáculo de luces del famoso castillo de Walt Disney

Foto: Disney

​​​​Pocas cosas tan hermosas como ver al principio de cualquier producción de Walt Disney Studios su famoso castillo iluminado por fuegos artificiales.

Al verlo se despierta la grata sensación de que estás por presencial algo increíble. Justo así, como en sus películas, su parque de diversiones en Orlando, Florida, tiene una réplica del castillo y lo iluminan diariamente en un evento llamado Happily Ever After (Felices por Siempre).

Magia en el cielo

En vista de que no se puede visitar el lugar más feliz del mundo por la pandemia, Disney decidió llevarle esta magia a todos sus fans. Walt Disney World anunció el evento en una historia de Instagram con la leyenda: “Cuando cae la noche, la magia llena los cielos”, junto con una cuenta regresiva que emocionó a millones.

Este increíble lanzamiento es parte de la Campaña #DisneyMagicMoments de Disney, que la compañía lanzó para llevar “una dosis diaria de polvo virtual de hadas” a las personas en casa durante la cuarentena. Esta campaña ha incluido actuaciones de canciones de películas como Dumbo, así como recetas de comidas que venden en sus parques. Pueden acceder a todo este contenido en el sitio web de Disney Parks Blog.

Happily Ever After fue una transmisión en vivo que se llevó a cabo el 24 de abril en la tarde. Pero aguanten… no pasa nada si te lo perdiste. Disney subió un video pre-grabado del evento. Y como ellos mismos lo dicen: “Para esta visualización especial de ‘Happily Ever After’ en Magic Kingdom Park.

En el video van a ver al castillo cobrar vida a través de unas magníficas proyecciones. El castillo se vuelve prácticamente una pantalla y te hace un recorrido por las películas más emblemáticas de su historia. El Jorobado de Notre Dame, Dumbo, Nemo, Moana, El Rey León, Up, La Sirenita, Aladín y todas las princesas, se aparecerán para crear una atmósfera mágica.