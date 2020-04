Aislinn Derbez hace revelaciones sobre su relación con Mauricio Ochmann

La protagonista de A la mala ha continuado con su vida profesional a pesar de su ruptura sentimental. Foto / Reforma

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann fueron, por muchos años, una de las parejas más queridas en el mundo de la farándula, pero desde que anunciaron su separación se han revelado detalles de que su vida no era tan perfecta como se creía.

La actriz de 33 años compartió en el primer episodio de su podcast La magia del caos, algunas de las enseñanzas que ha tenido en su vida, sus más grandes miedos y hasta las diferencias que siempre tuvo con su aún esposo.

En el primer capítulo, del que definió como un proyecto emocionante, Aislinn explicó que siempre ha sido muy apasionada con la salud mental y con entender los procesos de la vida.

“Desde que soy mamá me ha costado muchísimo trabajo sentarme a conectar conmigo, a dejarme sentir las cosas que estoy sintiendo para procesarlas con calma. Me ha costado trabajo tomarme mis espacios de calidad... son tantas cosas importantes que perdemos y preferimos meternos a Instagram para distraer nuestro cerebro con algo que no nos haga pensar mucho, como que hay mucha adicción a cosas que no nos hacen nada bien y es importante darnos estos espacios, retomarnos”, confesó la protagonista de La casa de las flores.

Te puede interesar: Ricardo Montaner regaña a Evaluna por sexys fotos dedicadas a Camilo

La hija mayor del comediante Eugenio Derbez mencionó el proceso que ha tenido para descubrirse como persona, hasta que finalmente entendió que para crecer en la vida debe aprender de la experiencia del caos y el dolor.

Aislinn además hizo algunas confesiones de su vida, entre las que destacaron las dificultades que vivió en su relación con Mauricio Ochmann.

"Pensamos de formas distintas"

La actriz mexicana mencionó que siempre fue complicado comunicarse con su aún esposo, porque los dos tienen formas diferentes de pensar.

“Siempre, desde que nos conocimos Mauricio y yo, siempre nos fallaba la comunicación. Como que era un poquito difícil, pensamos de formas muy distintas, nos costaba trabajo fluir, porque es como si él hablara un lenguaje y yo hablara otro lenguaje”, recordó la joven.

“Una de las cosas que más daban pánico en la vida era tener que enfrentar una separación. Yo me casé diciendo ‘con éste me quedo para toda la vida’, me acuerdo que una vez le dije ‘me embarazo si me prometes que te quedas conmigo toda la vida’”, recordó, con nostalgia, la actriz que dio vida a Elena de la Mora en La casa de las flores.

También puedes ver: ¡Se delató sola! Karol G dedica canción a otro hombre

Aislinn Derbez mencionó que otro de sus más grandes miedos fue la maternidad, por lo que se documentó exhaustivamente para evitar todo lo que finalmente le ocurrió: problemas en el parto y depresión postparto.

La vida de Aislinn después de la separación

La protagonista de A la mala ha continuado con su vida profesional a pesar de su ruptura sentimental, así surgió La magia del caos, un espacio que la actriz confeccionó para ayudar a sus fanáticos con técnicas que permiten afrontar y comprender mejor los problemas de la vida.