Youtuber afirma que Kimberly Loaiza es "objeto" de Juan de Dios

La Lindura Mayor Kimberly Loaiza se convirtió en el tapete de su esposo /Referencia

La Lindura Mayor Kimberly Loaiza de acuerdo a declaraciones de un youtuber afirma que se convirtió en el tapete de su esposo, Juan de Dios Pantoja.

Todo debido a que a pesar de las pruebas que se le presentaron y enviaron directamente a su celular aún continúa con Pantoja quien también es el padre de su hija.

De seguro conoces el nombre de Javier El Zorrito Youtubero, fue él quien compartió el video en mención en donde una vez más critica a Loaiza por sus decisiones.

Sin embargo ella sea maltratada o no tiene todo el derecho a creer lo que le plazca y vivir de igual manera si así es feliz en el caso de que sea verdad de que es maltratada por su pareja y ella así lo decidió pues ya son cuestiones suyas aunque las evidencias apuntaran lo contrario.

"Este video tiene como única finalidad el entretener, sin intención de promover el acoso o bullyng hacia otros usuarios de la plataforma Youtube", descripción del video de Javier.

No hablaré mucho, mejor se lo dejo a DIOS finalmente el se encarga de todo, pero desde que ella hizo una conversación falsa pueden darse cuenta que tiene maldad y esta mintiendo. Por nosotros no se preocupen estamos bien, somos una familia feliz,seguiremos pasando estas pruebas. — Kimberly Loaiza 🇲🇽 (@KimberlyLoaiza_) April 17, 2020

Él afirmaba que Kimberly había decepcionado a muchas personas e incluso a sus fans quienes en su mayoría son menores de edad.

"Por eso es que esta situación me parece demasiado triste porque a pesar de que cuentas con todas esas ventajas decidiste quedarte en ese hogar, que no es un hogar, me das mucha pena y me das mucha lástima Kimberly pero sabes a pesar de todo deseo que un día de todo corazón abras los ojos", afirmó Javier.