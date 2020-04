Aaron Carter será papá por primera vez

El cantante hizo este anuncio después de que se confirmara que la pareja reanudó su relación. Foto / Billboard

La cigüeña visitó al hermano menor de Nick Carter. Aaron Carter reveló la gran noticia durante una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram, el pasado martes. En el video, Carter mostró una prueba de embarazo de su novia Melanie Martin.

“Obviamente tengo un bebé en camino. Seguro que voy a ser un padre ocupado. Este es el anuncio oficial, estamos embarazados”, dijo el cantante de 32 años a sus seguidores. El cantante hizo este anuncio después de que se confirmara que la pareja reanudó su relación.

Por su parte, Martin publicó una fotografía de ellos besándose y con una simple línea: “El amor gana”.

“Esto es lo que ambos queremos. Ambos lo estábamos intentando. Solo estoy enfocado en el futuro y ser papá, quiero ser un buen papá. Estoy concentrado, mi carrera musical ha ido muy bien y de gira, además de que tengo una línea de ropa, todo lo que tengo para mí que no es necesariamente sólo música. La familia es lo más importante para mí”, explicó el cantante a la revista People.

Te puede interesar: Lo que pasó el día que Mike Tyson encontró a Brad Pitt con su ex esposa

Un día después de San Valentín, el hermano menor de Nick Carter, explicó que a pesar de tener más de un año como pareja, aún están aprendiendo cosas el uno del otro, acerca de los límites que cada quien. No obstante, Carter siempre pone a su pareja primero.

“Noté que ella es lo primero, siempre pon a tu mujer primero antes que a tus propias necesidades egoístas, eso es lo que mi papá siempre me enseñó. Nunca he conocido a una mujer más interesada en mí que tú, mi querida Melanie, me has mostrado un amor que nunca pensé que existiera [...]Todos ustedes pueden hablar toda la mierda que quieran y decirme nombres y calumniarme [...] Melanie y yo tenemos los mismos objetivos en la vida. Solo le estoy mostrando un lado diferente del amor al que yo tampoco estoy acostumbrado. Por eso me propuse hacer las cosas de manera diferente [...] Ella es una bendición, su amor lo vale. Y eso es lo que más significa para mí", escribió Carter en una publicación de Instagram.

No todo es color de rosa

Pero no todo ha sido fácil para la pareja, ya que a finales de marzo, el cantante declaró que estaba soltero en una publicación en la misma red social, en donde se identificó con el hashtag “soltero”. Esto, después de una pelea física en la que los vecinos tuvieron que llamar a la policía.

Martin fue arrestada y registrada en prisión, pero después fue liberada, tras pagar una porción de su multa de USD 50.000.

“No tienes que esperar a que alguien te trate mal repetidamente. Todo lo que se necesita es una vez, y si se salen con la suya una vez, si saben que pueden tratarte así, entonces establece el patrón para el futuro”, escribió Carter en Twitter tras el incidente.

La pareja comenzó una relación formal en enero del año pasado, pero los fanáticos del cantante no parecieron aprobar la relación, pues dejaron toda clase de comentarios negativos acerca de la modelo en ambas cuentas de Instagram.