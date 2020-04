Lo que pasó el día que Mike Tyson encontró a Brad Pitt con su ex esposa

Foto: Bratt Pitt y Mike Tyson estuvieron a punto de los golpes/RT

El cruce entre Mike Tyson y Brad Pitt ocurrió en 1989 cuando el boxeador era una megaestrella del deporte mundial y el joven actor de Hollywood comenzaba a dar sus primeros pasos en la pantalla grande.

Lo que podría haber sido un encuentro amistoso entre ambas figuras, en realidad ocurrió lleno de tensión y al borde de lo que pudo haber sido una pelea.

Quien contó la anécdota fue el deportista hace ya ocho años en el talk show de Conan y luego la repitió en varias oportunidades. Esta semana se viralizó en las redes el momento en el que recordó la anécdota en el programa de televisión The Real, en 2016. En ese entonces, Pitt era una estrella consagrada y él un ex púgil.

Las dos estadounidenses se encontraron en la puerta de la casa de Robin Givens, quien ya se había divorciado de Tyson, pero según el ex campeón mundial de los pesados, seguían viéndose algunas noches para tener relaciones. Ese día, Mike decidió apersonarse sin avisar y se encontró con ella de la mano del actor.

Repasando un libreto

"Tenía que ir a la oficina de mi abogado, pero quise pasar por la casa de Robin. Qué puedo decir, yo era joven y la extrañaba”, reconoció el ex púgil, quien confesó: “Yo estaba en un coma emocional. Habían tomado mi corazón y lo aplastaron, todo eso me dejó completamente abrumado. No tenía energías para pelear ni nada”.

Parte de esta historia también la contó en su autobiografía La verdad indiscutida: "Brad (Pitt) debió haber estado ebrio o algo, pero me imploraba que no le pegue y me decía que solo estaban repasando un libreto”, apuntó.

Lo cierto es en 2018 que durante su participación en el programa de TV The Wendy Show, Givens, quien denunció por abuso a su ex esposo, desmintió que el actor haya rogado por su vida: “No, eso jamás pasó. Y tampoco es cierto que la relación no funcionara por culpa de Tyson”.