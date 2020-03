El perturbador video de Madonna con un mensaje sobre el coronavirus

Foto: Referencia.

Desnuda en una bañera con pétalos de rosa flotando, la siempre polémica Madonna ha declarado al coronavirus “el gran ecualizador” en un extraño video que compartió en su redes sociales y que ha generado todo tipo de comentarios.

En el material publicado en sus cuentas oficiales de Instagram y Twitter el domingo, la estrella de la música de 61 años compartió sus sombríos pensamientos sobre la pandemia mundial, que ha matado a más de 14.700 personas en todo el mundo, diciendo que el COVID-19 no discrimina, no le importa lo rico y famoso que seas.

Cubierta por el agua de su bañera y joyas con el sonido de un piano de fondo, la “Reina del Pop” envió el siguiente mensaje a sus seguidores:

“Eso es lo que pasa con COVID-19. No le importa cuán rico seas o cuán famoso seas, cuán gracioso seas, cuán inteligente seas, dónde vivas, cuántos años tengas, qué historias increíbles puedes contar. Es el gran ecualizador. Lo terrible de esto es que nos ha hecho iguales a todos de muchas maneras, y lo maravilloso de esto es que nos ha hecho iguales a todos de muchas maneras”, reflexiona Madonna en un clip que le valió muchas críticas.

La cantante luego hace referencia a la última versión de su canción ‘Human Nature’ de 1995, interpretada en su reciente gira Madame X: “Como solía decir al final de 'Human Nature’ todas las noches, si el barco se hunde, todos nos hundiremos juntos’”.

La voz de “Like A Virgin” también publicó una foto de ella con pétalos tapando sus pezones.

La cantante ha recibido duras críticas por por parte de sus admiradores, con mensajes como “Lo siento, mi reina, te quiero mucho, pero no somos iguales. Podemos morir de las mismas enfermedades, pero los pobres serán los que más sufrirán. No hay nada romántico en esta tragedia”, escribió un fan. “¿Estás segura de eso? Test de Covid para ricos y famosos parecen estar siendo probados sin ningún problema ... ejem”, expresó otro.

"Las cosas fuera de tu mansión son muy distintas de lo que piensas. Mantente a salvo y más empática con los menos privilegiados ", fue otro de los mensajes.

Igual de contundente fue sido el mensaje de Mario Lavandeira, más conocido como Perez Hilton en los medios de comunicación.

"Te quiero, pero esto es absurdo. Parece que no tienes educación y has perdido el contacto con la realidad. ¡Eres mi artista favorita número 1 de todos los tiempos, pero esto me enoja! Los ricos tienen más recursos y acceso a ayudas que una persona normal afectada con coronavirus. Incluso se están haciendo pruebas en Estados Unidos sin síntomas, a pesar de que las autoridades dicen que las personas sin síntomas no deberían hacerse la prueba.Y esto también afecta más a aquellos en áreas densamente pobladas. Es por eso que este es un momento de crisis urgente en Nueva York. ¡No, no todos son iguales aquí, Madonna!”.

Madonna canceló su gira mundial “Madame X” y está aislada en su residencia en Londres con su joven novio bailarín, Ahlamalik Williams, y sus hijos más pequeños.