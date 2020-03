Fallece el primer gran amor de Jennifer López

Foto: Referencia.

Una pieza clave en la vida amorosa de la artista Jennifer López murió el pasado sábado 21 de marzo: su exnovio David Cruz.

De acuerdo con TMZ, primer medio en confirmar la información, Cruz falleció a los 51 años en el hospital Mount Sinai West, de Manhattan.

David Cruz murió "de una enfermedad cardíaca", informó el equipo de TMZ.

La relación que él tuvo con la 'Diva del Bronx' inició cuando la cantante tenía 15 años y él 16. Su noviazgo fue durante 10 años, pero culminó en 1994.

La ruptura se suscitó justo cuando la fama de JLo se disparó y comenzó a cimentar su carrera como cantante.

Hasta la mañana de este lunes 23, la cantante no había emitido alguna declaración en sus redes sociales sobre la muerte de su ex.

Antes de que se separaran, JLo asistía con él a algunos de los eventos a los que era invitada. Por aquellas fechas, la puertorriqueña participaba como bailarina en videos musicales como 'That's the way love goes' de Janet Jacks…

La cantante, hoy de 50 años y comprometida con el exbeisbolista Alex Rodríguez, siempre tuvo palabras amables para su primer amor.

De acuerdo con una reseña del Daily Mail, López dijo en el año 2004 que Cruz era un "amigo" y la persona que "probablemente me conoce mejor que nadie".

" Tengo muchos recuerdos de David […] crecimos juntos porque apenas tenía 16 años cuando lo conocí", dijo aquel año.

En esa añeja entrevista platicó un poco sobre el flechazo que tuvieron en el año 1984. "Su mejor amigo estaba saliendo con mi mejor amigo", relató, "me vio y se enamoró de mí de inmediato".

López contó en ese 2004 que aún lo frecuentaba ya que Cruz vivía en el Bronx, barrio en que también residía la abuela de la cantante, quien ya gozaba de una fama extraordinaria.

"Lo veo cada vez que voy a visitarla", admitió, "cuando nos encontramos, nos mantenemos en contacto durante un tiempo a través de llamadas telefónicas".

Curiosamente, el romance que ambos tuvieron en la juventud duró más años que los tres matrimonios juntos que ha tenido la intérprete: Ojani Noa (de 1997 a 1998), Cris Judd (de 2001 a 2002) y Marc Anthony (de 2004 a 2011).

Cuando culminó la relación con Cruz, a JLo se le vinculó sentimentalmente con el actor Wesley Snipes, quien fue su compañero en la cinta 'Money train'.

Después, la cantante de 'On the floor' se casó en 1997 con Ojani Noa, un camarero cubano.

Uno de los motivos que ocasionaron que Cruz y López se separaran fue que ella se mudó a Los Ángeles para obtener mejores oportunidades en su carrera artística. Él prefirió quedarse en la ciudad de Nueva York.

El viejo amor de la cantante fue muy discreto sobre la relación que ambos tuvieron al grado que no existen declaraciones de él ante la prensa.

La historia de amores de JLo también incluye una lista de celebridades de renombre como Ben Affleck, Sean Combs, Drake y Casper Smart. En este interactivo de Univision Digital puedes repasar la historia amorosa de la 'Diva del Bronx'.