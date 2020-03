¿Dudas? Jacky Bracamontes no sabe si su esposo e hijas tienen coronavirus

Foto: Referencia.

Un reciente viaje a Vail desató las alarmas al interior de la familia de la presentadora Jacqueline (Jackie) Bracamontes ante la posibilidad de que su esposo y sus hijas mayores tengan coronavirus.

La semana pasada se supo que había preocupación al interior de su familia, pues su esposo, Martín Fuentes, reveló a través de un video en redes sociales que había acudido al medico junto a su hija Renata para hacerse la prueba de coronavirus.

Su decisión llegó motivada por el hecho de haber convivido con algunas personas que ya habían dado positivo en la prueba. Además, su hija Renata ya presentaba síntomas como fiebre alta y tos.

Y este fin de semana Bracamontes compartió en Instagram stories algunos clips para hablar de la situación que enfrenta su familia, separada por ahora en medio de la cuarentena para evitar contagios.

Jacky mostró parte del paisaje alrededor y explicó que estaba tomando la distancia social recomendada por especialistas.

Preocupada por mi familia, por supuesto, porque todavía no tenemos el resultado de la prueba de Martín y las nenas que estuvieron en Vail

“Nos urge saber para con base en eso tomar una decisión y ver qué hacemos, ahorita estoy yo en el departamento de mis papás con las bebés y Martín obviamente con las nenas en nuestro apartamento”, añadió.

Jacqueline reconoció que esta situación “ha sido muy difícil tanto para Martín como para mí”, pues tienen a su familia separada.

Al final de sus historias, Bracamontes envió un beso y abrazo de agradecimiento a sus seguidores.

La alarma en la familia de Jacky Bracamontes

La semana pasada Martín Fuentes detalló a través de un video en redes sociales el por qué se hizo la prueba de coronavirus.

“Tomamos la decisión de no irnos a México para no contagiar a mis dos hijas que estaban en México, a mi mamá. Mi esposa estaba en Cancún grabando su película, y por eso lo mejor era que no me fuera a México, que nos quedáramos en Miami para ver si alguno de nosotros tenía algún síntoma del virus”, explicó.

En el mismo video comentó que en fechas recientes viajó con sus hijas mayores (Carolina, Renata y Jacky) a ciudades como Vail y Miami.

“Me preguntan por qué me hice la prueba del coronavirus. Es muy sencillo: porque estábamos en Miami, mis tres hijas y yo, mi compadre con su familia, pero las cuestiones del coronavirus comenzaron a aumentar y varias de las personas con las que interactuamos resultaron positivas”.

Según explicó, para no arriesgar a Jacqueline a sus hijas menores, las mellizas Emilia y Paula, decidió permanecer en cuarentena en Miami hasta saber los resultados de la prueba.

En el mundo del entretenimiento en México, uno de los casos que más ha atraído la atención hasta ahora es el de la presentadora Odalys Ramírez, quien dio positivo a la prueba de coronavirus, por lo que se encuentra en cuarentena.

Como medida de prevención, la presentadora Paola Rojas se puso en aislamiento, pues convivió con Odalys en su noticiario matutino.

Ramírez ha informado a través de su cuenta de Instagram de su proceso de recuperación. “La recuperación está siendo lenta, pero vamos avanzando. Cada día va siendo mejor que el anterior . Gracias a todas las personas que han estado al tanto, mi corazón está lleno de amor y mucho optimismo”, compartió en su mensaje más reciente.