Joaquín Muñoz revela nuevo mensaje de Juan Gabriel

En una reciente publicación en Facebook, Joaquín Muñoz dio a conocer que Alberto Aguilera, el que fuera el nombre real de Juan Gabriel, se encuentra aún vivo y, aunque supuestamente se recuperó de un cuadro de gripe, no hay razón para preocuparse ante una posible infección por coronavirus.

“Amores, les comunico que Alberto se encuentra ya perfectamente, tuvo una gripe y tos pero ya lo superó, no tengan pendiente que se vaya a infectar del coronavirus, Alberto está bien protegido. El día de hoy tuvo mucho calor, pero ya en la tarde empezó a llover y se refrescó”, fue parte del mensaje con el que Muñoz llamó la atención de sus seguidores en la red social.

Respecto a las peticiones del público que exige una imagen del intérprete de “Hasta que te conocí” como prueba fehaciente de los dichos de Muñoz, el ex manager se rehusa a mostrarla, argumentando que respeta su decisión.

“Por favor no sigan insistiendo que muestre una foto de Alberto y yo juntos, no se puede y yo tengo que respetar lo que él decida.”

A pesar de la polémica desatada el año pasado, y luego de los dimes y diretes que incluso provocaron que el caso estuviera a punto de llegar a a las cortes, el autor del libro “Juan Gabriel y yo” continúa en su dicho e incluso dice que la responsabilidad de dar a conocer la supuesta noticia que impactaría al mundo del entretenimiento recae sobre el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien dice que no ha respondido a las presuntas peticiones que el artista le ha hecho, desde su fallecimiento ocurrido el 28 de agosto de 2016.

“Alberto no va salir hasta que el señor Presidente se apiade de él y le diga al Fiscal de la Nación que investigue la situacion de Juan Gabriel”, expresó para dirigirse directamente al mandatario.

“Señor presidente, Juan Gabriel está muerto de tristeza porque usted no le hace caso. Que tengan una noche bonita, les deseamos Juan Gabriel y yo eternamente”, fue la dedicatoria de Muñoz que dejó atónitos a sus seguidores.

Ante estas controversiales declaraciones, integrantes de la producción del programa de Televisión Azteca “Venga la alegría”, buscó a Muñoz para cuestionarlo respecto a la veracidad de su comunicado, a lo que éste, enojado, les pidió no lo trataran como a un mentiroso.

En dicha llamada, Joaquín volvió a declarar que el cantante y compositor estaba libre de coronavirus, argumentando también que el acta de defunción del divo no existe, y que por ello sus regalías no han sido cobradas.

“Yo soy la única persona que tiene contacto con él, soy la persona que lo ha sostenido y lo apoya, y ustedes como periodistas deberían de investigar. Desde hace más de dos años que les he dicho que él vive, porque por orden de él yo saqué un libro que se llama “Juan Gabriel detrás de la muerte”, porque él quería que se diera cuenta México de que él estaba con vida para que después no se fueran a asustar, entonces ustedes no se han molestado absolutamente, quieren las tunas peladas y en la boca”, fueron las palabras con las que el ex representante defendió su postura.

“Está en el estado de Morelos, entonces investiguen. Yo le entregué al señor presidente dos cartas que le envió él. Él no se está escondiendo de nada, no es asesino, no es narcotraficante. Fingió su muerte porque había un atentado en contra de él para desaparecerlo, de parte de su familia”, declaró finalmente.

Según lo expresado por Muñoz, el autor e intérprete de temas como “Pero qué necesidad” y “La muerte del palomo” se encuentra totalmente aislado y sin riesgo de contraer el Covid-19.