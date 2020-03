Hija de Carlos Vives muestra su íntimo tatuaje en Instagram (FOTO)

Foto: Referencia.

Algo que ha caracterizado a Lucy Vives, hija de Carlos Vives, es la rebeldía con la que se ha mostrado en Instagram, desafiando en más de una vez la censura de la red social.

La joven no solo ha aprovechado su belleza, sino también su inteligencia, para atraer la atención hacia problemas sociales; esta vez lo hizo mostrando su cuerpo en varias fotografías en su cuenta de Instagram.

Primero publicó una foto en la que se le ve desnuda, para luego compartir una imagen que la muestra acostada, luciendo un tatuaje en su espalda y usando únicamente ropa interior blanca.

"Tener pánico no es prevenir; tener pánico no es ser cauteloso o tener precaución. El pánico y la histeria son venenosos para nosotros en tiempos de miedo e incertidumbre. Nada de humor, nada de fe, nada de paz y nada de compasión es todo de lo que he sido testigo en lo que se refiere a la crisis de salud global por el COVID 19".

Te puede interesar: "El COVID-19 es una falsa pandemia", dice Paty Navidad

"El pánico se ha extendido a lo ancho, y más rápido que el propio virus, y pareciera que lo estuviéramos promoviendo en cada esquina de los medios y el comercio", escribió la modelo de 24 años.

Al finalizar, les pidió a sus seguidores que cuiden su mente: "Pilas, la enfermedad también se atrae con la mente".

Sensualidad a flor de piel

para despedir el año, la jovencita volvió a encender las redes con un video donde aparece completamente desnuda y en sugerentes poses.

En este corto clip se le escucha recitando el poema “Ahora entiendo el asco”, de Aleida Belem Salazar. La publicación está cerca de las 100 mil reproducciones y los mensajes de halagos no se hicieron esperar.

El año pasado Carlos Vives fue consultado por los constantes desnudos que hacía su hija Lucy. El cantante mostró su apoyo incondicional a la joven.

“Para mí ha sido fácil como papá porque en todo eso hay gente que está en contra, otros a favor. Hay mucha gente que la apoya y uno como papá quiere la felicidad para sus hijos, que se sientan realizados”, comentó.