Ex Garibaldi revela que productor lo quiso abusar a los 16 años

Conocido por haber sido parte de la famosa agrupación mexicana Garibaldi, recientemente reveló que cuando era menor de edad un productor de cine quiso abusar sexualmente de él.

Resulta que Charly López confesó que cuando era menor de edad, el fallecido productor Enrique Gómez Vadillo, quiso abusar sexualmente de él, estas revelaciones se dieron en un encuentro con la prensa en donde el ex cantante dijo que a los 16 años, el productor de cine y teatro Enrique Gómez Vadillo lo invitó a su domicilio para hablar sobre una película en la que podría participar, sin embargo sus intenciones eran otras.

“Una vez hubo un productor que sí fue muy directo, y yo también fui muy directo en decirle que no, (Enrique) Gómez Vadillo, no sé en donde esté ahora…”, confesó a lo que los reporteros le informaron que ya había fallecido.

La triste revelación de Charly López

El ex cantante complementó argumentando: “Donde esté, creo que no era buena persona y creo que no fui al único que quiso violentar de alguna manera. Me invitó a su departamento, mi interés era por una película, ‘pero pues tienes que hacer esto y esto otro’ y yo ‘pues es que yo no’, y de todas maneras hice la película”.

Tal parece que aunque no sabía que había muerto, el actor Charly López alego sentirse agredido, “Te agarra chavito, supongo que alguno habrá caído, yo tenía como 16 años, todavía no entraba a Garibaldi”.

Hay que recordar que hace unos años, el nombre del productor salió a la luz, debido a que los actores Juan Vidal y Carlos Peniche, aseguraron que también habían recibido propuestas indecorosas mientras filmaban proyectos con Gómez.

Cabe mencionar que Charly López, ex integrante de Garibaldi a finales de 2019, causó furor en las redes sociales, ya que había revelado con lujo de detalle que los miembros de la agrupación hacían playback durante sus presentaciones.