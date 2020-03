Brenda Kellerman enternece con mensaje en memoria de su hijo Dante

Foto: Referencia.

Brenda Kellerman compartió con todos sus seguidores en Instagram un muy lindo mensaje en memoria de su mellizo Dante, quien murió el pasado 3 de agosto de 2019.

Junto a una ilustración realizada por su hermano Yeyito Kellerman, la pareja sentimental del actor Ferdinando Valencia comentó, "gracias Dios por este ángel tan hermoso, ya son 7 meses mi enano, te extrañamos mucho".

No me he muerto, solo me fui antes y no quiero que me recuerden con lágrimas, no he muerto, aún que mi cuerpo no esté, siempre mi presencia se hará sentir.

En su post en Instagram la modelo Brenda Kellerman, originaria de Costa Rica, agregó: Seré el silencio de nuestro hogar, seré la brisa que besara sus rostros, seré un recuerdo dulce que llegue a su memoria... Seré esa página bonita de su historia... 👼🏻✨

Perdón a todos, tome únicamente uno de los primeros trenes y se me olvido decirles... No me he muerto.. Solo me fui antes

En otra publicación junto a su bebé Tadeo comentó, "mi ángel de la tierra, te amo mi enano hermoso y gracias a mi fotógrafo favorito Ferdinando Valencia".

Tadeo y Dante nacieron el pasado 24 de abril en Florida, Estados Unidos; sin embargo, Dante presentó algunos problemas para respirar pero fue dado de alta.

Al quinto día de su nacimiento, Dante fue entregado a sus padres y lograron llevarse al bebé a casa en Guadalajara, pero pocos días después tuvo que regresar al hospital, pues contrajo una bacteria que le causó meningitis.

Ferdinando explicó en septiembre que su hijo tenía complicaciones desde que fue dado de alta y el día que solamente fueron al hospital por una revisión de rutina, Dante convulsionó frente a ellos y empezó la tragedia.