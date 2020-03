JLo causa espanto al mostrar su cabello real y despeinado

Foto: Referencia.

Jennifer López es una de las celebridades más buscadas a través de las redes sociales, pues enloquece a millones de fans con su belleza, talento y encanto.

Lo cierto es que la cantante estadounidense alborotó las redes sociales luego de que se viralizaran unas imágenes que mostraban su cabello real fotografía.

Ella nos tiene acostumbrados a jugar con sus looks, pero siempre luciendo un cabello largo y muy bien peinado, lejos del que se vio recientemente.

La estrella fue captada caminando por las calles de Miami, con un look relajado, ropa de ejercicio y el pelo corto y algo despeinado. Tanto fue que casi imposible reconocerla, según señalaron los paparazzis. La forma en que ella se dejó ver causó espanto entre sus miles de fans.

"Qué horror el pelo de Jennifer"

"¿Cómo puede salir así a la calle?"

"Wowww parece otra mujer"

"Lo que la plata y las extensiones hacen"

"JLo deberías de peinarte te ves espantosa"

"Qué fea luce así".

Más relajada

Previo a salir así, la "Diva del Bronx" ha querido mostrarse tal y como es fuera del maquillaje y de los peluqueros expertos publicando una foto en la que aparece con su pelo natural, corto y con el flequillo abierto.

Un peinado acorde a la escena que muestra con en la fotografía mientras trabaja en el estudio:

“Back in the studio, workin on my skills” (De vuelta al estudio, trabajando en mis habilidades), en la que aparece junto a otro músico en un piano.

Este peinado poco o nada tiene que ver con el que vimos hace apenas unas semanas durante la ‘SuperBowl’ en la impresionante actuación que ella y Shakira protagonizaron haciendo gala del poder femenino y latino.