Demi Lovato presume su belleza sin filtro ni maquillaje

Foto: Referencia.

Demi Lovato se mostró orgullosa de la mujer que es ahora, dejando atrás la sobredosis que casi le causa la muerte y sus problemas de sobrepeso.

La cantante compartió una selfie donde expone su aspecto debajo de las capas de maquillaje que acostumbra a usar y rápidamente causó furor en la red social.

"No he hecho un #NoMakeupMonday en años pero pensé que después de publicar tantas fotos glamorosas con toneladas de maquillaje y peinados, es importante mostrarme debajo de todo. Así es como me veo el 85% -90% del tiempo".

"Orgullosa de mis pecas, orgullosa de mi barbilla y orgullosa de mí misma por amarme y aceptarme tal como soy. #ILoveMe", escribió en la descripción del post.

La instantánea, en la que tampoco luce un gran peinado o accesorios, recibió reacciones masivas por parte de sus seguidores y en apenas 13 horas alcanzó casi 3 millones de “likes” y más de 40 mil comentarios.

Ellos responden

Tanto admiradores como personalidades de la farándula le dejaron saber a la estrella sus impresiones sobre la postal en la que no lleva aplicada ni una gota de cosméticos.

Te puede interesar: Esposa de El Buki, festeja su cumpleaños luciendo impresionante (FOTOS)

Scooter Braun, Ashley Graham, Kelsea Ballerini, Vanessa Hudgens y Olga Tañón fueron algunos de los famosos que aplaudieron su apariencia al natural. Asimismo, la Asociación Nacional de Trastornos de la Alimentación (NEDA) expresó su apoyo a la selfie en los comentarios.

"Nos encanta esta publicación, especialmente el primer día de la semana de conocimiento #NEDA. Con el tema de este año siendo #ComeAsYouAre, ya estás por delante del juego", expresó la NEDA.

"Esa piel es preciosa, toda una belleza"

"Así es cuando luces más bella"

"Las luces en sus ojos me inspiran"

"Toda una Diosa, enamoras a todos"

"Qué hermosos ojos y rostro tienen, wowwww toda una mujer bellísima"

Horas antes, Demi subió otro autorretrato donde luce un cuidado y lindo maquillaje en tonos nude, un collar de cristales, aretes y una chamarra.