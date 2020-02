Dayanara Torres termina su tratamiento contra el cáncer de piel

Foto: Referencia.

Dayanara Torres, con muchos sentimientos encontrados, dio a conocer a través de sus redes sociales, haber finalizado su tratamiento contra el cáncer de piel.

"Que año tan lleno de emociones, incertidumbres, fatigas, dolores intensos que no me han dejado descansar y muchas veces hasta dormir, subida de peso, nauseas a diario y hasta todo me sabe a metal, pero un año lleno de aprendizaje, que lección de experiencia tan fuerte para mí".

La hermosa Dayanara Torres agradeció profundamente a todos sus seguidores por siempre estar pendiente de su salud.

"Hoy es un gran día para mi y para mi familia, orando y suplicando ahora de rodillas para que en marzo cuando tenga todos mis exámenes, salga todo negativo, gente más que nunca no me suelten, la oración llega no importa desde cuan lejos venga, Dios tiene el control y Dios es bueno siempre".

La actriz puertorriqueña hizo varios agradecimientos especiales, entre estos, a su mamá "la guerrera más fuerte que conozco, mami sin ti yo no puedo, me has dado no solo tu ayuda para poder trabajar, te has dedicado a seguir impulsándome en la vida cuando me ves que decaigo".

"Gracias por nunca soltarme y por inyectarme de tu gran fe para seguir adelante, te amo Lela, con toda mi alma".

En espera de sus resultados médicos, Dayanara Torres resaltó: "qué gran curva nos han tirado, pero Dios solo le da las batallas a sus más fuertes soldados".

"Hoy soy la guerrera que sigue luchando".