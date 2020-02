Robbie Williams y Ayda Field presentan a su cuarto hijo

Foto: Referencia.

Todo es felicidad para la familia de Robbie Williams y Ayda Field tras el nacimiento de su cuarto hijo, al que dieron la bienvenida el pasado 14 de febrero, día de San Valentín.

El pequeño, llamado Beau Benedict Enthoven Williams llegó al mundo a través de un vientre de alquiler, como reveló la pareja del cantante británico el día del parto en una publicación de Instagram.

“Como Coco (Colette, la anterior hija que tuvieron), (Beau) es biológicamente nuestro, pero ha nacido a través de la misma increíble madre subrogada. Estamos muy felices de tener a nuestro hijo sano y salvo en nuestros brazos y ya estamos oficialmente completos como familia”, aseguraba Ayda en un texto firmado por los Williams en su perfil de la citada red social, donde daba a conocer la feliz noticia.

Ahora, pasados diez días desde la llegada del último miembro de la familia del cantante y la actriz, ha sido la feliz mamá quien, de nuevo, ha querido compartir un momento muy íntimo de los Williams: las primeras imágenes del pequeño en brazos de su padre, visiblemente feliz con la escena.

La intérprete británica, muy activa en sus perfiles de redes sociales igual que su marido, ha escrito junto a su publicación las palabras “un precioso momento entre padre e hijo”, acompañadas del hashtag #babybeau (pequeño Beau), que ya utilizó el día del nacimiento del pequeño.

La pareja, que contrajo matrimonio hace ya 10 años, además de Beau, el miembro más joven de los Williams, tiene tres hijos anteriores fruto de su relación - Colette (‘coco’), de 17 meses; Theodora (‘Teddy’) Rose, de siete años; y Charlton (‘Charlie’) Valentine, de cinco años-.

Según palabras del cantante, que no suele tener muchos reparos a la hora de hablar de su familia, desde que conoció a su esposa todo han sido sorpresas, puesto que en su juventud, cuando era miembro de la ‘boy band’ Take That, nunca había llegado a imaginar que se convertiría en padre.

“Yo pensaba que no iba a tener hijos y que no me iba a casar. Pero luego conocí a una persona que era increíble y me enamoré totalmente de ella. Desde entonces, todos mis pensamientos y sentimientos cambiaron”, aseguraba el ex chico malo de la música británica en una entrevista a la cadena Radio 4, de la BBC, hace algunos años.