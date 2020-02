Belinda y Yahir hablan sobre su cuento de amor

Foto: Referencia.

Los cantantes Belinda y Yahir por primera vez han hablaron sobre la relación sentimental que todo mundo rumora

Belinda es una de las celebridades de la farándula mexicana que ha sabido posicionarse como una de las favoritas del medio artístico, pero también una de las que más hombres ha conquistado a lo largo de su carrera artística.

Hay que recordar que ha dejado en ridículo a Lupillo Rivera tras negar un romance con él, mientras que el hermano de Jenni Rivera confesaba en todos lados lo enamorado con locura que estaba de la artista.

Hay que destacar que más allá de ser una figura pública Belinda es sumamente cautelosa con sus noviazgos, pues aunque ha tenido varias conquistas, la más formal fue su relación con Ben Talei, pero esta vez todo indicaría que un nuevo hombre robó su corazón.

El romance entre Belinda y Yahir

Se trata del ex académico, el cantante Yahir, quien ahora fue involucrado con Belinda, pues se conocieron durante el musical "Hoy no me puedo levantar"y como muchos rumoran la cantidad de horas ensayando y trabajando juntos fue motivo suficiente para iniciar una historia de amor.

En "Hoy no me puedo levantar", Belinda protagoniza a María y Yahir a Mario, donde los dos personajes son dos jóvenes que están sumamente enamorados y viven una gran historia de amor pese a las adversidades

Pero según varias fuentes, al parecer la realidad superó a la ficción y más allá de ser compañeros de trabajo estarían comenzando un romance, por lo que al respecto la intérprete de "Bella Traición" habló sobre su personaje:

“Cada vez que me subo al escenario soy María y María está enamoradísima de Mario”.

Pero eso no es todo, pues lo que más ha impactado han sido los comentarios de Yahir, que ha alentado los rumores con su comentario: “No me cuesta nada besarla, son besos reales", confesó el actor sobre Belinda. Pero por si esto fuera poco sus fans ya les están pidiendo que tengan hijos.