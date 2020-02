Tras estar varios días internada, Silvia Pinal deja el hospital

Foto: Referencia.

La actriz Silvia Pinal abandonó este miércoles el hospital donde se encontraba internada desde la tarde del sábado a causa de una inflamación en la vejiga.

Frente a las cámaras de Televisa Espectáculos, la estrella de las trilogías de Luis Buñuel, protagonista de María Isabel y reina de Mujer… Casos de la vida real, reveló las razones por las que fue internada por largos cuatro días en los que estuvimos muy al pendiente de ella.

"Me enfermé del estómago, pero me hicieron análisis y, bueno, ahí salió lo que debían de atacar. Me recomendaron tratamiento para la infección”, apuntó la primera actriz.

Asimismo, explicó que se realizó un estudio que tenía que hacerse, y para no ir a Estados Unidos se lo hizo en CDMX.

Aunque la diva dijo que llegando a su casa se iba a echar unos tacos de chicharrón con cilantro, recalcó que esto no será posible por la dieta que le mandaron:

"Me cuidaré con la dieta y de paso adelgazaré, que me hace falta”, apuntó Silvia Pinal, que pasará unos días en etapa de convalecencia en su casa y comenzará la próxima semana con nuevos proyectos laborales de la mano.

Sin duda, es todo un gusto saber que está bien y que la tendremos para rato. Además, esto echa por tierra todos los rumores que inventaron por ahí de que si se había puesto polímeros en la cara y estos la habían infectado.