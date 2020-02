Danna Paola es víctima de burlas por participantes de "La Academia"

Foto: Referencia.

Al parecer los ex integrantes de ‘La Academia’ no aprendieron la lección que les dejó burlarse de la famosa actriz mexicana, Danna Paola. Hace unos días Francely Abreu publicó en su cuenta oficial de Instagram una peculiar fotografía junto a su pareja Gibran Gutierrez.

El detalle que resaltó en la imagen fue la frase que ambos llevaban en sus camisas. "Eres el ‘X2’ de mi ‘culera’, se lee en las prendas que llevaban puestas los artistas.

“No todos los días son bonitos, pero tú eres bonito todos los días”, escribió en el post Francely en referencia a su pareja, Gibran Gutierrez. La imagen ya cuenta con más de 100,000 corazones en la red social.

Como se sabe, en los primeros días de enero, la cantante Danna Paola tuvo un fuerte altercado con Gibran Gutierez en una edición del concurso “La Academia”. Las cámaras del reality captaron cuando el participante calificó como “culera” a la actriz.

Francely también se vio involucrada en el incidente, ya que en el video en el que aparecen ambos, Francely responde con un “por dos” cuando el cantante menciona el calificativo para Danna Paola.

La respuesta de Danna Paola

Danna Paola no se quedó callada frente a la situación. Por ello, en el siguiente programa enfrentó a la pareja. “Gibrán, es lo mejor que te he visto hacer, eres un artista redondo, eres alguien que has sido disciplinado, le has hecho caso a tus maestro, para mí eres maravilloso. Tú dime, ¿Así no soy c*lera contigo? Porque no creas que no escucho todo lo que dicen de mí en La Academia”, comentó la actriz.

Sin embargo, los cantantes decidieron enfrentar este episodio de sus carreras con humor; por ello, lucieron felices los polos con su frase en redes sociales.