El vergonzoso momento que Salma Hayek pasó con Eminem en los Óscar

Foto: Referencia.

Durante la ceremonia del Oscar, del pasado 9 de febrero, la actriz mexicana Salma Hayek, tuvo la oportunidad de compartir un momento al lado del rapero estadunidense Eminem, quien se presentó en la entrega de premios.

En sus redes sociales, Hayek compartió dos fotografías con el intérprete de Like Toy Soldiers y Sing For The Moment, quien durante la entrega número 92 de la estatuilla dorada, presentó el tema Lose Yourself, mismo con el que ganó el Oscar a Mejor Canción Original en 2002.

"En estas imágenes podría parecer que Eminem y yo somos mejores amigos, pero lo que realmente sucedió es que mientras el salía del escenario y me preparaba para entrar, me sorprendió tanto verlo que le tiré agua encima. Si examinan la foto, me veo mortificada y él se ve aterrorizado de mí”, expresó la actriz, quien estuvo nominada al Oscar en 1997, como mejor actriz.

"Mientras intentaba limpiarlo, lo abracé impulsivamente y le dije: ‘Encantada de conocerte, Eminem. ¡Soy una ENORME fan!’ Pero estaba muy decepcionada de haber hecho el ridículo al conocerlo”, añadió Salma.

Además de las dos fotografías, Hayek acompañó su mensaje con una declaración de Eminem al portal Rolling Stone, en la que destacó que, luego de su presentación, disfrutaba de la atención tardía que no recibió hace 18 años: “¡Tengo que abrazar a Salma Hayek!” agregó el rapero.

Tras su presentación en los Oscar 2020, el cantante estadunidense se disculpó con la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, por no haber acudido a recibir su reconocimiento en 2002.