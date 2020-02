Gloria Trevi como modelo del Fashion Week en Nueva York

Referencia.

Los diseñadores David y Phillipe Blond son los cerebros detrás de la aparición de la cantante como modelo, ya que la invitaron a usar una de sus creaciones en color dorado con detalles florales y pedrería, el cual está inspirado en su Tour Diosa de la Noche.

“Queríamos poseer este tipo de idea de símbolos e íconos que sentimos que nos inspiran, tienen sentido y lo cual nos depara el futuro”, declaró David Blond a Reuters.

“Lo que nos agrada hacer es algo que verdaderamente bordea la fantasía y la realidad”, Incluyó el diseñador.

David Blond avisó sus diseños son efectuados para sus compradores, entre los cuales destacan: Lady Gaga, Jennifer Lopez, Beyoncé, Madonna, Britney Spears y la propia Gloria Trevi.

“Es una combinación de vestuario y moda. Verdaderamente no existe una manera de definirlo por el hecho de que para nuestros clientes, este es su vestuario de trabajo… No es para la persona promedio”, mencionó David.

Gloria Trevi presumió su llegada a las pasarelas del Fashion Week de Nueva York a través de su cuenta de Instagram, donde publicó una serie de fotografías con su look dorado y un video ya festejando el importante momento con el resto de las modelos, incluyendo a la cantante Natti Natasha, y a los diseñadores David y Phillipe Blond.

Trevi confesó que tuvo muy poco tiempo para prepararse para este desfile y que en algún momento llegó a sentirse un poco intimidada por la presencia de modelos profesionales, pero tras ser reconocida encontró la confianza que le hacía falta.

“A la hora de que iba caminando, primero entré así como que: ¿qué onda?, soy de las más chaparritas de toda las modelos que hay aquí, pero cuando la gente me empezó a aplaudir y a reconocer, sobre todo los hispanos que estaban el evento, obviamente que me empecé a sentir súper querida. Sobre todo sentí eso, me sentí querida en la pasarela”, añadió la intérprete de Todos me miran.