Lupillo Rivera sorprende a una presentadora con 1400 rosas

Luego de revelar que tuvo un fugaz romance con Belinda, el cantante Lupillo Rivera de nuevo causó revuelo en redes sociales tras confirmar que él fue quien le envió 1400 rosas a la conductora Mónica Noguera.

Durante una entrevista que el cantante de música regional mexicana tuvo el viernes pasado con Adela Micha en su programa en YouTube “La Saga”, Juan Rivera delató a su hermano al señalar que éste le envío un arreglo floral a una mujer.

Aunque en un principio “El Toro del Corrido” no quiso revelar el nombre de la misteriosa mujer, Micha dedujo que se trataba de su amiga Mónica Noguera, quien presumió el detalle que llegó al foro del programa “De Primera Mano”, en donde trabaja.

Así lo confirmó Lupillo

Horas más tarde, luego de presentarse en la estación San Lázaro del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Guadalupe Rivera Saavedra asistió a “De Primera Mano” y ahí confirmó que él fue quien le envió las rosas a la presentadora de 48 años de edad.

“El viernes aquí había un arreglo monumental, llegó sin tarjeta. Hablé con Mona y le dije mira lo que te acabo de mandar y le puse mi tarjeta… Cuando llega y ve una tarjeta bien cucha se dio cuenta que no era yo. Y el día de ayer en el programa de Adela Micha de manera natural, espontánea coincidimos que tú se las mandaste a Mona esas rosas, ¿es correcto?”, cuestionó Gustavo Adolfo Infante, titular del programa y amigo de Noguera, a Rivera.

“Lupillo es un caballero, tenemos muchos años de amistad, no me quiso dejar tarjeta porque él quería que estuviera feliz con mis mil 400 flores, ¿por qué no me dejaste tarjeta?”, intervino Mona.

“No le quise dejar tarjeta porque mejor se lo digo a la cara”, respondió el excoach del reality La Voz.

Mientras que Lupillo se mostró nervioso ante los cuestionamientos y bromas sobre el supuesto romance, Mónica Noguera evitó el tema y no confirmó ni desmintió la relación. Incluso, durante la plática, el conductor Michelle Rubalcava preguntó al intérprete: “¿Dónde te vas a tatuar a Mónica?”, mientras que los presentes en el foro coreaban “Beso, beso beso”, a lo que la expareja del productor Memo del Bosque replicó: “¡Qué ridículos son todos!”.