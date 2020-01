Revelan quién organizó el reencuentro de RBD

Foto: Referencia.

En diciembre pasado Anahí Puente, Dulce María, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christopher Uckermann y Christian Chávez, miembros de RBD tuvieron una sorpresiva reunión, la cual causó sorpresa entre sus fans.

Esta reunión se presentó 11 años después de que los integrantes del grupo se separaran. El encuentro se llevó a cabo en total secreto y fue hasta ahora que Christopher Uckermann habló del reencuentro y explicó por qué decidieron mantenerlo en secreto, lo hizo en el programa de radio Yordi en Exa, de Yordi Rosado.

“La verdad es que llevábamos 11 o 12 años sin vernos y se nos hizo importante. No lo hacíamos porque la gente iba a hablar que si iba a haber un reencuentro, no, no queríamos como este ruido en nuestras carreras personales, pero dijimos, es momento de vernos".

El actor que dio vida a Diego Bustamante en la telenovela Rebelde confesó que fue Alfonso Herrera quien organizó la cena.

“Fue Poncho el que nos habló y dijo ‘vénganse, vamos a cenar, vamos a platicar’. Entonces dijimos 'vamos a cotorrear como cuates sin expectativa alguna”, reveló el actor.

Durante la reunión, Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christopher Uckermann y Christian Chávez, hablaron de sus vidas.

"En realidad cotorreamos mucho. Fue una cena muy emocional, conocernos desde otra perspectiva porque en la locura conoces al otro, pero ya ahorita en la madurez de qué aprendió cada uno, y todos hemos crecido, hemos evolucionado”, detalló Uckermann.

Además Uckermann aseguró que fue un momento muy bonito.

“Lágrimas como tal, algo así muy dramático no hubo, pero sí fue algo muy bonito. Incluso yo lo mencioné en la cena, creo que la vida nos juntó por algo en algo tan grande”.