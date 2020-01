"Fui víctima de abusos", Selena Gómez cuando era novia de Justin

Foto: Referencia.

Selena Gómez quiere darle fin a su pasado con el cantante Justin Bieber, sin embargo siguen dando de qué hablar por las controversias que han salido a la luz en los últimos días.

Y es que un amigo cercano de Justin Bieber confesó a un medio de comunicación que el cantante alardeaba con sus amigos de cómo le quitó la virginidad a Selena, situación que molestó mucho a la cantante de 27 años.

Por esta situación, Selena Gómez decidió romper el silencio y confesar los difíciles momentos que vivió con su ex novio Justin Bieber.

Ante el medio de comunicación NPR, Gómez confesó que Justin Bieber ejercía abuso y violencia emocional sobre ella, situación que la hacía sentir muy mal psicológicamente, por lo que le hizo aún más difícil el poder sobrellevar su ruptura.

Sin embargo, la intérprete de “Rare” declaró que tuvo que tomar mucha terapia para poder dejar de sentirse como víctima, ya que de acuerdo con Selena Gomez, no es bueno mantenerse siempre con esa mentalidad.

Te puede interesar: Así es como esta joven "disfruta" una sopa de murciélago (VIDEO)

#SelenaGomez



🔴 NOVEDAD 🔴



Selena habla del abuso emocional que recibió por parte de su ex pareja, Justin Bieber: pic.twitter.com/iRs1N2T4tO — 《Previously PINK》 (@PreviouslyPinks) January 26, 2020

"Siento que fui víctima de ciertos abusos. Creo que es algo que tenía que encontrar una forma de entenderlo. No quiero pasar el resto de mi vida hablando de esto, estoy realmente orgullosa de poder decir que me siento más fuerte y que he encontrado la manera de pasar por esto con tanta gracia como sea posible", expresó Selena Gómez en su entrevista con NPR.

¿Selena Gomez ha sanado sus heridas y ha perdonado a Justin Bieber?

La cantante Selena Gomez también dijo que ahora desea poder contar su historia al mundo, ya que ahora ha sanado sus heridas y traumas que vivió con Justin Bieber, con quien estuvo desde el 2011 en una relación llena de infidelidades y de rupturas con regresos; terminaron en el 2018, y Justin solo dos meses después de separarse de Selena, se hizo novio de la modelo Hailey Baldwin, con quien se casó en el 2019.

A pesar de los abusos emocionales que cometió Bieber contra Selena Gómez, ella afirma que ha cerrado ese capítulo en su vida, y ahora ya puede contar lo ocurrido sin sentir tanta tristeza.

Incluso afirmó que la canción “Lose You To Love” no es una melodía de odio, sino una manera de despedirse de todo lo que vivió con su ex, pero que aprendió que no era sano para ella mentalmente.