"No soy Meghan", actriz se queja porque la confunden con la duquesa

Foto: Referencia.

La actriz británica de 40 años que actúa en una serie de gran éxito en ese país llamado Emmerdale. Sin embargo, cuando personas la detienen en la calle pidiéndole una foto es porque la confunden con la duquesa de Sussex, Meghan Markle.

“Cuando solía peinarme, me decían que me parecía a Meghan todo el tiempo. Estaba en una estación de tren el otro día y apareció un chico y me dijo que me parecía a ella", dijo Fiona Wade al periódico inglés Mirror.

"No sé como tomármelo, ¡pero es muy halagador!", agregó.

Pero darse cuenta de que la gente la ve como un timbre muerto para la duquesa de Sussex, no es la razón por la que su espíritu está en alza.

Fiona, de 40 años, está encantada con la perspectiva de reunirse con su nuevo esposo Simon Cotton. Apenas ha visto al actor Simon, de 42 años, desde que se casaron en una ceremonia romántica en los Cotswolds en noviembre.

Te puede interesar: Rinden homenaje a Kobe Bryant en parada de metro de Nueva York

Simon, que tuvo un pequeño papel en el propio Emmerdale, está ocupado de gira en el escenario musical de The Bodyguard. Y para empeorar las cosas, tuvo una temporada de seis semanas en Japón antes de casarse.

"Se parece muchísimo"

Los fans de la realeza al conocer la noticia iniciaron una revisión a sus redes sociales y confirmaron el gran parecido entre ambas mujeres.

@mikepriestley13: "Acabo de leer una entrevista en papel con @FionaWade_ y la gente confunde a Fiona con Meghan Markle.

No lo veía, pero cuando ví las fotos de lado a lado, se puede nota mucho el parecido… esperando más escenas de priya esta semana. Gran actriz #Emmerdale"

@Mary71254591: "No me sorprende que Fiona se parezca tanto a Meghan".

@garry388: "Me recuerdas a la hermosa Meghan cuando estés en el bar de alfareros. Siempre ten una sonrisa fantástica".