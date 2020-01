Así fue la increíble transformación de la hija de Daddy Yankee (FOTOS)

Foto: Referencia.

Daddy Yankee, más allá de ser uno de los mejores artistas del mundo, mantiene un bajo perfil a la hora de mostrar a su familia. Poco se sabe acerca de la vida íntima del reggaetonero y su entorno.

Sin embargo, quién más miradas se lleva es su hija, Jesaaelys Marie Ayala González, quien ahora se desempeña como influencer.

La joven de 25 años, sufrió duros momentos en su vida, pero los pudo superar. Ahora se muestra como una mujer fuerte y empoderada ante las redes sociales, donde ya suma 800 mil seguidores.

Más allá de su felicidad, y su carrera como instagramer, la hija del cantante tiene un pasado que la atormenta. Llegó a pesar 113 kilos durante su adolescencia, que la marcaron para siempre.

"Bajar de peso no es fácil. La comida es una droga más", declaró la joven a los 17 años junto con una serie de fotografías del antes y después de su cuerpo.

Hoy, la morocha cambió radicalmente su aspecto, a base de una dieta estricta y ejercicios de todo tipo. "No es fácil estar sobre peso. Yo me sentía mal, mi autoestima estaba por el piso, no me gustaba mirarme en el espejo, no quería que me tomaran fotos de cuerpo completo", confesó en una entrevista.

La influencer actualmente se dedica a temas de maquillaje y moda en Instagram, pero recalca que con el apoyo de su familia y su perseverancia logró acostumbrar a su cuerpo a nuevos hábitos saludables.

La hija de Daddy Yankee siempre recuerda estos momentos de su vida. Sin embargo, no quiere volver más al pasado que la angustia.