Julian Gil tras ser operado: “Es algo que tenía que hacer"

Foto: Referencia.

El galán de telenovelas Julian Gil asustó a sus fieles seguidores la mañana de este martes 21 de enero, al hacerse pública la noticia de su hospitalización de emergencia en Florida, Miami, debido a la complicación de una hernia umbilical.

Sin embargo, horas después, el actor argentino terminó con el suplicio de sus fans y se pronunció a través de su cuenta personal de Instagram.

Julian Gil quiso anunciar que pese al susto que significó para él, haber ingresado al quirófano con premura, ya se encuentra fuera de peligro y hasta pudo regresar a su casa para disfrutar de los cuidados de su familia.

En una primera historia de Instagram, el protagonista de telenovelas compartió una instantánea que al parecer, fue tomada momentos después de la operación, pues el intérprete luce bastante desmejorado y a su costado se puede observar a una enfermera cuidando de su salud.

“Todo está bien. Operación de hernia umbilical”, fue el alentador mensaje que acompañó la imagen.

Momentos después, totalmente despierto y con buen semblante, Julian Gil se grabó durante sus últimos momentos en el centro médico para agradecer a sus seguidores por los buenos deseos que tuvieron para él. "Bueno para que sepan que ya me estoy yendo a casita.

Te puede interesar: Sherlyn revela el sexo de su bebé con emotiva fiesta

Todo bien ¿Estamos bien verdad? bromeó con su enfermera, quien le retiraba algunas vendas de la mano mientras le decía que es “muy divertido”.

En un último video, el actor argentino muestra que ya se encuentra en su hogar para disfrutar de los cuidados de sus familiares.

“De verdad quiero agradecer a todo el mundo por las muestras de cariño, por las muestra de apoyo. Era algo que me tenía que haber hecho hace tiempo y no lo hice pero ya estoy bien, ya me operaron , ya me dieron de alta y ahora tengo que hacer dos meses de reposo. A todos, gracias”, finalizó Julian Gil.