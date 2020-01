Frida Sofía y el fuerte mensaje a Alejandra Guzmán

Foto: Referencia.

Un fuerte y claro mensaje manda Frida Sofía a través de Instagram a su famosa mamá Alejandra Guzmán y en él escribe que aunque duela, es mejor alejarse de las personas que no le hacen bien a su vida.

Alejandra Guzmán y Frida Sofía, madre e hija, llevan varios meses si poder hablar, ya que han enfrentado una serie de problemas familiares.

Frida Sofía hizo público desde mediados de 2019 que su relación con Alejandra no era del todo buena y le reclamó, entre otras cosas, que nuna estuvo con ella cuando más la ha necesitado.

Luego se vinieron otra serie de cosas, como el que supuestamente Alejandra salía con las exparejas de Frida Sofía, y en el programa Ventaneando esta dijo a Pati Chapoy que ya eran dos veces las que se relacionaba Alejandra con sus exnovios.

En Instagram, Frida Sofía escribe este día:

"Priorizar tu salud mental no es egoísta. Hay personas que quieres con toda el alma y sin embargo no te hacen bien. Alejarse duele, pero aferrarea a algo que no te hace bien te rompe a un nivel que no vale la pena."

Con su nuevo mensaje, parece que Frida Sofía vuelve a manifestar el dolor que siente por la situación que está pasando, al estar alejada de su mamá.

Alejandra, en entrevista con medios en Ciudad de México, dijo hace unas semanas atrás que siempre estará atenta al momento en que su hija quiera hablar con ella, pero al parecer Frida no quiere hacerlo.

Frida, por su parte, también ha manifestado que las veces que le ha llamado no le contesta.

El pleito entre madre e hija habría comenzado desde diciembre de 2018, y ambas no se han comunicado desde entonces.

Alejandra Guzmán tuvo su intervención quirúrgica número 30 a principios de enero, y sobre el tema, llama la atención que Frida Sofía no comentó nada en sus redes sociales.

Parece que Frida Sofía está decidida a no saber de su mamá, ya que en la entrevista que dio a Pati Chapoy para Ventaneando comentó que se sentía en vida como "huérfana de padres vivos".