Suenan las campanas de la iglesia por la boda de Ozuna

Foto: Facebook / Ozuna

Tras ocho años de relación sentimental y dos hijos en común, Ozuna tomó la decisión de llevar al altar a su novia y le hizo la petición formal en una reunión familiar.

Antes de que Ozuna fuera famoso, ya mantenía una relación sentimental con Taína Marie Meléndez. En 2013, la pareja trajo al mundo a su primera hija, Sofía Valentina, y tres años después nació Jacob Alexander. Ahora, el reggeatonero ha decidido formalizar aún más este romance y le ha pedido matrimonio a su novia.

“Lo más especial que tiene una familia es el matrimonio y querría casarme hacer rato, pero estaba esperando un momento especial”, comentó Ozuna a su novia, hijos y familia en una reunión que fue grabada y dio a conocer el propio cantante. “Le pedí matrimonio porque yo quería casarme”.

El intérprete de “Dile que tú me quieres” aseguró que por cuestiones laborales no había podido hacer oficial su largo noviazgo; si bien sentía que era como estar casado, siempre quiso formalizar su relación.

“No ha sido fácil; han sido ocho años casi ya de, no he matrimonio, pero de noviazgo. Altas y bajas, pero siempre firme con mi familia; siempre trabajando para ellos, construyendo el futuro de ellos”, explicó. “Trabajo por mis hijos, por mi esposa que me aman en cualquier circunstancia; están conmigo siempre y nunca no me han abandonado, en cualquier momento, cuando no tenía nada”.

El cantante y su esposa tenían copas en la mano y cerraron el anuncio con un beso. Aprovechó para agradecer a la familia de Meléndez por su apoyo siempre.

“Es bien difícil la juventud; el cambio tan rápido de ser un niño, que andaba en bicicleta, a tener una esposa que me ame mucho, que dé la vida por mí. No sabía que era eso, después de varios años”, advirtió.

Por el momento, se desconoce cuándo y donde se llevará a cabo la ceremonia y fiesta de boda entre Ozuna y Taína Marie Meléndez; quizá en breve se sepan mayores detalles.