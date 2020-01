Se casan: Rosalía le da el "sí quiero" a Kylie Jenner

Instagram / Kylie Jenner

Rosalía ha vuelto a revolucionar las redes con una imagen que se ha convertido en viral de un nuevo encuentro con Kylie Jenner, la pequeña del clan Kardashian. Tras actuar en el Staples Center de Los Ángeles, la cantante compartió en su Instagram una fotografía junto a la empresaria, acompañada del comentario "I Said Yes!" ("¡Le he dichoque sí!") y el emoticono de un anillo.

Con este mensaje las redes se llenaron de especulaciones acerca de la relación entre ambas, sobre todo después de que Jenner compartiera la misma imagen junto al mismo emoticono, algo a lo que la española respondió llamándola "Wifeyyyyy" ("esposa").

Te recomendamos: Alejandra Guzmán: "Me sacaron un pedacito más de lo feo"

La artista y la fundadora de Kylie Cosmetics se han convertido en inseparables en los últimos tiempos: el pasado diciembre las dos compartieron en sus redes una imagen bebiendo mimosas en un local de Los Ángeles (que se convirtió de inmediato en un fenómeno viral) y, además, tienen el mismo maquillador, Ariel Tejada, amigo personal de la estadounidense, detalles, el diario El País

Rosalía parece estar dispuesta a conquistar la ciudad de Los Ángeles este mes: dos conciertos sucesivos en el Staples Center (uno ayer y otro esta noche, dentro de la presentación del festival Calibash), la cita –foto por medio de nuevo– con su inseparable Kylie Jenner y, como colofón, el día 26 actuará en la ceremonia de los premios Grammy, en los que tiene una doble nominación (a mejor nueva artista y mejor disco latino de música urbana por El mal querer).

En la 62 edición de la gran cita de la música internacional, Rosalía está nominada junto a otras revelaciones de la industria como Lizzo, Yola o Billie Eilish. Ariana Grande actuará durante la gala, en la que también cantarán sobre el escenario Aerosmith (banda homenajeada este año), Eilish, Lizzo, Gwen Stefani o Alicia Keys, que será por segundo años la anfitriona del evento.

En su primer concierto en el estadio angelino –una noche en la que también participaron Bad Bunny, Myke Towers o Karol G– la española lució un llamativo conjunto rojo. Se trataba de un dos piezas de lycra estampado con el monograma de Louis Vuitton.

No es la primera vez que la cantante elige un modelo con el logotipo de la maison francesa: en la última edición de Coachella llevó un chándal similar. La firma gala se ha convertido en un referente para la nueva música urbana: además de Rosalía, también Billie Eillish o Bud Bunny han elegido sus logotipos.

Ahora a la artista le toca preparar su actuación en los Grammy, que sellará su especial relación con la ciudad estadounidense que dio título a su primer disco, llamado Los ángeles.