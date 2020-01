Salma Hayek responde a las críticas por su atrevido escote

Foto: Instagram / Salma Hayek

Salma Hayek dio mucho de qué hablar este domingo 5 de enero y todo gracias a su look en los Golden Globes. Como recordarán, la actriz mexicana usó un vestido Gucci compuesto de dos partes: una falda larga en color blanco y un top azul rey con un escote muuuy profundo, cuya imagen dio la vuelta al mundo.

Las críticas no se hicieron esperar para la esposa de François-Henry Pinault , mismas que aseguraban que esa prenda había sido de muy mal gusto, además de que no era posible que se hubiera atrevido a lucir una prenda tan reveladora en una ceremonia tan formal.

Entonces, Salma Hayek decidió de una vez por todas callar a todas esas bocas que la criticaron explicando que el motivo de ese outfit se debió a que últimamente ha subido de peso, así que prefirió verse sexy y no gorda.

"Prefieron verme sexi que gorda"

“A veces hay que ponerse cosas que se ven como demasiado sexy, pero si no te pones eso te ves gorda, entonces prefiero verme sexy que gorda”, reconoció Salma al programa de Telemundo Al Rojo Vivo durante la premier de su nueva película Like a Boss.

Ese aumento de peso hizo también que su escote se viera más relleno de lo normal, de ahí que llamara la atención también más de lo acostumbrado.

“Me siento bien. Tengo 53 años, ¿por qué no? La verdad es que he subido mucho de peso y ahí es donde se me va. No hubo arreglo, pero voy a bajar de peso y todo volverá a la normalidad, mi espalda no está contenta”, reconoció la actriz.

Ojo: hay que reconocer que Salma Hayek no solamente recibió críticas por su escote. Sus redes sociales también se llenaron de piropos por parte de sus fans, quienes dicen que a sus 53 años la veracruzana luce más espectacular que nunca.