Alumno que insultó a Danna, asegura que “La Academia” exageró con lo sucedido

Foto: Referencia.

¡El drama no para! Tras protagonizar el pleitazo con Danna Paola, Gibrán Gutiérrez fue el expulsado de este domingo en “La Academia”.

A pesar de que el alumno se disculpó en varias ocasiones por lo sucedido, consideró que la producción del reality show exageró respecto al insulto que le hizo a la juez.

Para el programa Venga La Alegría, el exalumno dio una entrevista en donde insistió que no quiso faltarle al respeto a la cantante.

Sin embargo, señaló que no ha sido el único que ha insultado a uno de los jueces: “En ningún momento quise insultarla, lo que dije sin pensar, sí fue una grosería, pero no he sido el primero de mis compañeros en expresarme así de ellos”.

Por otra parte, dijo que se siente tranquilo tras lo ocurrido al quedar fuera de la competencia por segunda vez.

“Exageraron, porque todos utilizamos groserías, pero está mal porque estoy en un programa, no es justificación, es grave porque estoy en televisión, todos alguna vez hemos faltado al respeto, pero reitero mis disculpas”, dijo el exacadémico.

Se vuelve tendencia en redes sociales

La cantante Danna Paola no ha dejado de ser tema de conversación en redes sociales tras el escándalo que se desató con dos estudiantes de La Academia.

Te puede interesar: Sesentón es grabado mientras "se estimula" frente a una joven

Gibrán y Francely ofendieron a la jueza del reality show y ella no se quedó callada. Aunque muchos criticaron la actitud de la cantante, lo cierto es que el pleito le favoreció en su cuenta personal de Instagram.

Este lunes, la intérprete de “Oye, Pablo” ya alcanzó la nada despreciable cantidad de 15 millones de seguidores en la famosa red social, cifra que no muchos famosos pueden presumir.

Además, Danna Paola es tendencia en redes sociales tanto por los memes divertidos y empoderados, como por los stickers para WhatsApp que usuarios se dieron a la tarea de crear tras el pleito.