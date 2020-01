Adele preocupa a sus fans por su extrema delgadez (FOTOS)

Foto: Referencia.

Hace unos días, Adele sorprendió en redes sociales por su cambió físico y es que durante una fiesta navideña, la cantante mostró cómo se veía tras bajar más de 68 kilos.

Sin embargo, todo parece indicar que su pérdida de peso sigue y ahora circulan nuevas fotografías en las que se ve sumamente delgada, hecho que preocupó a sus fans.

A través de varias cuentas de Instagram y Twitter, se filtraron las imágenes en las que se observa a la británica con un vestido holgado jugando en la playa.

📸|| Adele salió con Harry Styles y James Corden en Anguila, 2 de enero! pic.twitter.com/C4WQw733EU — Harry Styles Chile. (@StylesHarryCL) January 4, 2020

Sin embargo, sus fieles admiradores fijaron más atención en lo delgada que lucen sus piernas, rostro e incluso algunos destacaron que perdió tanto peso que ya se le notan varios huesos.

Los mensajes no se hicieron esperar y los usuarios de redes sociales detallaron: “Espera, Adele se ve muy delgada aquí ¿deberíamos preocuparnos?”, “Apuesto a que ha estado a dieta para alcanzar su peso ideal, lo cual es excelente, pero no estamos acostumbrados a verla así, por eso es tan impactante”, “Esto no luce nada saludable”, “Se nota que está sufriendo y para nada se ve saludable o feliz”, “Se ve esquelética”, entre otros.

• ¡DE VACACIONES! •

Nuevas fotografías de Adele vacacionando en las playas del Caribe 😍

Realmente nos encanta verla tan feliz en estos últimos días, ¡se ve hermosa! pic.twitter.com/MZgbjBNi4F — OFC Adele Paraguay (@OFCAdelePy) January 4, 2020

Pese a que la mayoría de los comentarios criticaban lo delgada que lucía, algunos seguidores salieron en defensa de Adele, afirmando que se nota que su radical transformación le dio más seguridad y sobre todo que por fin logró una meta, que era deshacerse de los kilos de más con los que lidió por años.

La estrella británica comenzó a adelgazar luego de su divorcio de Simon Konecki.

La intérprete de ‘Someone Like You’ se encontraba de viaje en la pequeña isla Anguila junto al cantante Harry Styles y el conductor James Corden.

Medios internacionales indicaron que los artistas fueron reconocidos por los lugareños y algunos turistas, quienes les pidieron la tradicional foto del recuerdo, a la que accedieron muy amables.