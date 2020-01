"No iba a callar, sorry", Danna Paola tras escándalo en "La Academia"

Foto: Referencia.

La cantante Danna Paola se convirtió en la figura del más reciente concierto de La Academia, pero no por haber interpretado alguna canción, sino por el enfrentamiento que tuvo con Gibrán, uno de los integrantes del reality, así que horas después de haberse convertido en tendencia, la intérprete explicó sus motivos.

La historia comenzó cuando Gibrán se presentó en el escenario del reality para interpretar el tema Calma y Danna Paola ofreció su crítica.

Al principio parecía que no paraba de elogiar al concursante, a quien se le dio la oportunidad de regresar al reality, pero palabras después se notó la ironía de Danna Paola.

“Tú dime, ¿así no soy culera contigo?. No creas que no escucho lo que tú y Francely dicen de mí en La Academia”, dijo la cantante con una sonrisa y ante el desconcierto de Gibrán.

Más adelante añadió que le parecía una falta de respeto la manera en que Gibrán se había expresado acerca de ella. “Yo estoy en esta silla no para verme bonita, es porque llevo 20 años de carrera en esto y nunca le he faltado al respeto a nadie”.

Y es que como pudo verse en el video emitido más adelante, Gibrán estaba platicando en con Francely cuando se refirió a Danna Paola como una “culera” (palabra altisonante en México).

“No vengo a ser tu amiga tampoco. Si te caigo bien o mal, no me importa. Si realmente te importa más lo que la gente o tus fans te digan yo no sé a qué regresaste a este proyecto. Hay mucha gente allá afuera que tiene talento y puede ocupar tu lugar", sentenció la intérprete.

Hacia el final de su lapidaria intervención, Danna Paola recordó a Lolita Cortés -quien solía ser vista como la juez “villana” en La Academia- y pidió al público que dejara de votar por Gibrán.

El nombre de Danna Paola se convirtió en tendencia en Twitter por la manera tan implacable en la que se expresó y, por supuesto, también fue comparada con Lolita Cortés, sobre todo a raíz del enfrentamiento que esta última tuvo con Jolette en la cuarta generación del reality musical.

Poco después de que terminara la emisión del domingo de La Academia, Danna Paola se tomó unos minutos para hablar a través de Instagram stories del escándalo que se desató.

“Lo que sucedió esta noche en La Academia fue algo que normalmente hubiera pasado hacia cualquier tipo de situación en que yo hubiera sufrido una falta de respeto...hablar mal de una persona a sus espaldas no está cool, no está bien", explicó.

Danna comentó que cuando se enteró de lo que Gibrán había dicho de ella, en un primer lugar pensó en no responder, pues recordó que ella misma ha llegado a expresarse así de la gente que no le cae bien y que además en México se usa muchísimo esa palabra, pero “no en un programa donde estás siendo grabando 24/7”.

Así que, sin planearlo, la cantante encaró a Gibrán pues explicó que gracias a la trayectoria que tiene puede compartir su experiencia con los jóvenes que desean tener una carrera en la música.

“Por algo estoy diciendo las cosas. No me gusta quedarme callada. So, sorry not sorry”, compartió la actriz mexicana, quien señaló que el público fue quien habló, pues finalmente Gibrán resultó expulsado.

“Las cosas como son... aquí se acabó el tema, se acabó la conversación”, añadió en sus historias, en las que incluso hizo referencia al haberse convertido en tendencia, pues comentó que el video ya estaba por todas partes.

Hacia el final de su comentario detalló que mencionó a Lolita Cortés, a quien admira, porque a ella le daba risa cuando la juez pedía al público que no votara por ciertos concursantes y coincidió con ella en que los integrantes de La Academia deben tener talento, perseverancia, disciplina y respeto.