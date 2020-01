Rafael Amaya fue internado por comer en el set de El Señor de los Cielos

Foto: Vida Moderna

El reconocido actor Rafael Amaya, de la narcoserie El Señor de los Cielos, pudo tener el mismo destino que su compañero Sebastián Ferrat, quien falleció a causa de un parásito por comer carne de puerco y que presuntamente contrajo en el set de la telenovela.

Amaya, quien era protagonista de la teleserie también se quejó de los alimentos que ofrecían mientras grababan e incluso se supo que se intoxicó y hasta fue hospitalizado.

Los periodistas Javier Ceriani y Elisa Beristain revelaron durante la transmisión del programa Chisme No Like, que Ferrat no fue el único en enfermar tras ingerir alimentos preparados en la producción de la serie.

Y es que el guapo actor Rafael Amaya Núñez, de 42 años de edad, ha denunciado que la comida que ofrecen tiene mucha falta de higiene.

“Rafael Amaya acusó en algunas ocasiones que se había intoxicado por comer en el set debido a que no había un buen servicio de higiene y por esa razón estuvo hospitalizado”, dijeron los periodistas del popular programa en Estados Unidos.

La telenovela que pasa por Telemundo has sido de las más aceptadas por el público latinoamericano que se mantiene al tanto de la historia.

En octubre de 2019, la muerte de Aurelio Casillas, personaje que era interpretado por Rafael Amaya, indignó a los seguidores de la narcoserie; sin embargo, se especuló que la salida del actor se debió a problemas en su salud.

Los televidentes esperaban con “ansia” la séptima temporada de la popular serie, pero desde la anterior, Aurelio fue puesto en coma y el papel protagónico que tanto lo caracterizaba se lo dieron a Matías Novoa.

Tanto fue la molestia de los fans que en redes sociales escribieron comentarios como:

“Resuciten a Aurelio Casillas, ‘El señor de los cielos’ sin Aurelio no sirve”, “Más de un año esperando la nueva temporada para que en el primer capítulo se muera Aurelio Casillas, alguien máteme”, “No es justo para nosotros como espectadores tener un final así en cuanto al personaje de Aurelio Casillas”, “No puede ser que Aurelio Casillas muere, no puede ser”, entre otras frases.

El pasado 29 de diciembre, Sebastián Ferrat, quien fue reconocido por su papel de “El Marcado” en la tercera y cuarta temporada de la narcoserie, falleció a causa del parásito que albergó tras comer carne de cerdo en mal estado y que le provocó problemas cerebrales.

La enfermedad que terminó con su vida es la cisticercosis, una infección parasitaria en la que las larvas se adhieren a tejidos esenciales, incluyendo cerebro.

Rodrigo Fragoso, uno de los representantes del elenco de la teleserie, declaró para Infobae México que la comida que sirven en algunas producciones como la de El Señor de los Cielos, no se maneja bajo los mejores estándares de salubridad.