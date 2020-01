Cameron Diaz anunció el nacimiento de su primera hija

Foto: El País

Cameron Diaz acaba de sorprender a todos sus seguidores con una inesperada noticia. La actriz se ha convertido en madre de una bebé.

Cameron, de 47 años, anunció a través de su cuenta oficial de Instagram que ella y su pareja, Benji Madden, acaban de recibir a su primogénita, quien lleva por nombre Raddix Madden.

"¡Feliz año nuevo de los Madden!", comenzó su publicación en Instagram del anuncio. "Estamos muy felices, bendecidos y agradecidos de comenzar esta nueva década al anunciar el nacimiento de nuestra hija, Raddix Madden", escribió.

"Ella instantáneamente capturó nuestros corazones y completó a nuestra familia", agregó la actriz.

Díaz y Madden, comenzaron su relación en mayo de 2014 y se comprometieron justo antes de Navidad ese mismo año y se casaron en enero de 2015. La pareja dijo "Sí, acepto" en su casa en Beverly Hills, California, frente a amigos famosos como Drew Barrymore, el hermano de Benji y el compañero de banda de Good Charlotte, Joel Madden, y la esposa de este último, Nicole Richie.

Por otra parte, una fuente cercana a la pareja habría dado a conocer el deseo de la pareja de ser padres: "Ella se ha establecido, establecido y quiere tener una familia", dijo la fuente. “Ella está haciendo todo lo posible para disfrutar este momento de su vida. Se siente satisfecha y quiere ser madre”.

El deseo de la pareja por los hijos se conoce desde hace mucho tiempo. Solo seis meses después de casarse, una fuente reveló a People que "ambos están ansiosos por tener hijos".

Benji y Cameron siempre han sido muy reservados al hablar de su relación y muy pocas veces han revelado algunos detalles de su matrimonio. En agosto de 2017, el cantante publicó un dulce homenaje a su esposa el día de su cumpleaños: "Siento que soy el tipo MÁS AFORTUNADO VIVO", escribió junto a una foto de la pareja.

"No es solo mi compañero en la vida, en todo", dijo la actriz en junio de ese año sobre su esposo. "Nunca he tenido a nadie que me haya apoyado tanto y me haya dado tanto coraje para ser yo mismo y realmente explorarme a mí misma. Y he aprendido mucho de él. Lo miro todos los días y él me inspira . Me siento muy afortunada", puntualizó.