Instagram: Claudia Álvarez presenta a su bebé Kira

Quien inició el año 2020 con el pie derecho y más feliz que nunca, fue sin duda Claudia Álvarez, quien se convirtió en mamá hace unos días, y hoy presenta a su bebé, Kira Rovzar Álvarez.

“Dicen que los babies vienen con respuestas….Te mira, la miras y te muestra quien eres! Bienvenida Kira a nuestro mundo…”

Apenas hace unos días, Álvarez había expresado que estaba aun indecisa de revelar a su hija.

“Una parte de mi dice que sí y otra parte me dice que no. Muchas amigas no enseñan a sus bebés porque hay mucha inseguridad en el país y por otro lado porque ellos no están decidiendo ser figuras públicas, entonces tengo que hablar con Billy, aún no sé”.

Finalmente, la actriz decidió compartir a la pequeña recibiendo cientos de felicitaciones de familiares, amigos y fans en una publicación que esta por alcanzar las 300 mil vistas a pocas horas de su creación, destacó El Imparcial.

La pequeña nació el pasado 26 de diciembre a las 12.56 de la madrugada en la ciudad de Los Angeles, California. Y en lo que va desde su llegada, Claudia ha compartido diferentes momentos como mamá primeriza.

No obstante, fue hasta el pasado 30 de diciembre que Claudia Álvarez compartió la nueva noticia en su red social, con una foto en la que aparecen las manos del productor y de la actriz, sosteniendo la pequeña manita de su hija.