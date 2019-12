Hija de Lupillo Rivera sorprende con erótica foto

Foto: Referencia.

La hija mayor de Lupillo Rivera, Ayana Rivera, causó gran revuelo en redes sociales recientemente. La sexy joven publicó una foto de ella totalmente desnuda en una bañera aprovechando para autofelicitarse por su próxima cumpleaños.

“Todavía estoy aprendiendo y creciendo. Estoy tratando tanto de ser una mejor persona cada día que me he enamorado de mi creciente ABISMO. Ahora, no puedo parar”, escribió junto a la provocadora imagen.

En la foto se puede ver a Ayana en lo que parece ser el jacuzzi de la casa de su famoso padre; ella posó de espaldas a la cámara y sin sostén, por lo que su espalda quedó al descubierto y se pudo ver que tiene un tatuaje en la parte baja.

“Todavía estoy intentando DESCUBRIRLO ¿Y SABES? ESTÁ BIEN. Estoy intentando seguir siendo una mejor mujer. Gracias a Dios por darme otro año de vida. Estoy profundamente bendecida por todas estas guerras que me han lanzado” continuó Ayana Rivera en su mensaje.

Te puede interesar: Aseguran que Edwin Luna le es infiel a Kimberly Flores

“Finalmente estoy fuera de la jaula, un guepardo deambulando por las colinas y una flor que florecerá eternamente. Me aseguraré de que nunca olvides mi nombre FELIZ CUMPLEAÑOS A MÍ”, finalizó.

Popularidad con sus fotos hot

La primogénita de Lupillo Rivera es madre soltera de dos hijos, Valerie y Romeo. Hasta el año pasado se sabía que trabajaba como asistente en Eye Physicians of Long Beach, en California.

Ayana Rivera ha ido ganando en los últimos meses miles de seguidores en su cuenta de Instagram donde, a pesar de publicar pocas imágenes, éstas han causado furor, ya que la chica presume su belleza en sensuales fotografías, muy estudiadas.