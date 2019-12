Harry Styles habla sobre su sexualidad ¿Será gay?

Foto: Referencia.

Londres – El cantante británico, Harry Styles recientemente puso a muchos en duda con respecto a su sexualidad, ahora el artista revela el porqué de su manera de vestir.

En una entrevista para el medio The Guardian, Styles dio una honesta respuesta sobre cómo la moda le ha ayudado en su camino para la aceptación propia.

Primeramente señaló que la ropa que usa no la separa por géneros, sino por cómo le hacen sentir cuando la usa:

Lo que usan las mujeres, lo que usan los hombres. No es una pregunta que yo me haga. Si veo una camisa y me dicen que es de mujeres yo pienso: ‘¿Ok?, eso no me quitan las ganas de usarla’. Creo que en el momento en el que te sientes cómodo contigo mismo, todo se torna mucho más fácil”, explicó.

Al momento de hablar sobre su sexualidad, el joven de 25 años, preguntó por qué se le sigue cuestionando esto, algo que considera parte de su vida personal.

Sí, creo que me cuestiono por eso. No es como si estuviera sentado en una respuesta, protegiéndola y reteniéndola. No es un caso de ‘no te estoy diciendo porque no quiero decírtelo’. Tampoco es una cuestión de ‘esto es mío y no es tuyo’. Sino que se trata de ¿qué importa? ¿a quién le importa?”, expresó el cantante.

Harry Edward Styles, más conocido como Harry Styles, es un cantante y compositor británico, miembro de la boy band One Direction.​