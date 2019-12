Demi Lovato presume su nuevo tatuaje con un inspirador mensaje

Foto: Referencia.

Demi Lovato vivió un año 2019 llenó de dificultades y afortundamente ha salido victoriosa. Por esta razón, la celebridad de 27 años escogió tatuarse el cuello para plasmar permanentemente la última batalla en su vida.

La cantante decidió que el artista del tatuaje Dr. Woo fuera el encargado de escribir de manera visible e indeleble la palabra "survivor", adjetivo con el que se identifica luego de sobrevivir a una sobredosis en el verano de 2018 que casi la deja sin vida.

Woo compartió en Instagram la foto de la pequeña obra de arte y escribió: "En una real", mencionando a Lovato.

Sus fanáticos apoyaron la decisión y la llamaron guerrera.

Demi Lovato se abre sobre sus adicciones

El pasado mes de noviembre, la artista se abrió en Teen Vogue Summit acerca del abuso de sustancias y los problemas que tuvo con su cuerpo. En el momento, dijo que ha atravesado mucho pero que es una "luchadora".

Fue su primera entrevista desde la sobredosis que la dejó hospitalizada por varios días. Semanas antes del suceso, había admitido la recaída después de permanecer sobria por años, reseñó Just Jared.

Te puede interesar: ¿Usan peluca? Anuel y Karol G muestran su calvicie (VIDEO)

En el encuentro, la intérprete de "Sober" aseguró que "no cambiaría la dirección de su vida" y que "ama la persona que es hoy"

"Lo que veo en el espejo es a una persona que ha superado mucho. He pasado por mucho y genuinamente veo a una luchadora", expresó.

"No veo una ganadora de campeonato allí, pero veo (…) alguien que continuará luchando sin importar los desafíos que se les presenten", manifestó. Igualmente, habló sobre el aceptarse como es.

"Una gran cosa para mí ha sido la aceptación del cuerpo. A veces me miro en el espejo y digo 'Oh, no me gusta lo que veo'. Pero en esos momentos no me siento allí y me detengo en eso. Tampoco me miento a mí misma", sentenció.