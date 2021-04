Tigo realiza lanzamiento de programa ambiental "Go Eco"

Foto: Campaña medio ambiental de Tigo / Cortesía

La empresa telefónica Tigo realizó el lanzamiento del programa medio ambiental "Go Eco", con el fin de hacer un llamado a la población a conectarse con el medio ambiente.

"Go Eco está ayudando a conectarse con el planeta y es el programa de medio ambiente de Tigo Nicaragua que tiene foco en el reciclaje de equipos celulares y sus partes, y recordemos que pueden ser las baterías, los cargadores, los manos libres y Go Eco da respuesta, disponibilizando a través de nuestras tiendas Tigo del Pacífico buzones en donde nuestros clientes y la población en general pueden ir y depositar estas piezas y celulares viejitos", dijo María José Argüello, gerente de la corporativa Tigo Nicaragua.

En el evento estarán participando las empresas medio ambientales Reserva Natura y Hanters Metal, los que por cada donación estarán sembrando un árbol para promover el desarrollo sostenible y continuar cuidando el medio ambiente.

"Al reciclar esto estamos promoviendo una Nicaragua con una mayor sensibilización y que contribuye a la conservación y preservación de los recursos naturales, de esta manera estaríamos contaminando menos y ayudaríamos a mitigar los efectos del cambio climático en el planeta", expresó Yanni Tercero, co-fundador y gerente comercial de Hanter Metals.

Reciclaje a favor del medio ambiente

Este nuevo programa amigable con el ambiente tiene como propósito que las personas puedan participar reciclando las piezas que no utilizan de los teléfonos moviles como baterías, cargadores e incluso celulares que ya no sirven y no son utilizados.

"Les invito a que participemos en Go Eco para restaurar un aspecto de la calidad ambiental, el aprovechamiento, la reutilización de productos relacionados con las comunicaciones digitales en todas sus formas", compartió Jaime Incer Barquero, ecologista experto en temas ambientales.

Cada donante podrá depositar las piezas móviles en los buzones ubicados en tiendas Tigo de los departamentos de Managua, Masaya, Granada, Rivas, Jinotepe, Chinandega, León y Estelí, de esta forma brindando su grano de arena para cuidar el planeta de residuos tóxicos.