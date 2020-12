Acusan a Google y Facebook de trabajar de manera ilegal; posible demanda

Foto: Los estados acusaron a Google de trabajar con Facebook de una manera ilegal/Referencia

22 dic (Reuters) - Facebook Inc y Google de Alphabet Inc acordaron “cooperar y ayudarse mutuamente” en caso de una investigación sobre su pacto para trabajar juntos en publicidad online, informó The Wall Street Journal el lunes por la noche.

El informe del diario citó una versión no redactada de una demanda presentada por 10 estados contra Google la semana pasada.

Los estados acusaron a Google de trabajar con Facebook de una manera ilegal que violó la ley antimonopolio para impulsar su ya dominante negocio de la publicidad en línea.

Según el informe, la demanda sostiene que ambas firmas sabían que su acuerdo podría desencadenar investigaciones antimonopolio y discutieron cómo lidiar con ellos.

"Extremadamente comunes"

Un portavoz de Google dijo al Journal que tales acuerdos sobre amenazas antimonopolio son extremadamente comunes.

La versión preliminar sin redactar de la demanda, a la que el diario tuvo acceso, también dijo que la directora de operaciones de Facebook, Sheryl Sandberg, firmó el acuerdo con Google.

Facebook no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters.