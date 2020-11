Nueva cadena de salones de belleza abrió sus puertas en Managua

Foto: Nuevo salón de belleza que abrió sus puertas en Managua / TN8

Danilo Araya Hair Salon, es el nombre del nuevo negocio que abrió sus puertas en Managua y que promete ampliarse en corto plazo a otras zonas de Nicaragua.

Su propietario explica que aprovechó la corriente emprendedora que existe, así como las facilidades para invertir y la confianza que impera para así lograr cumplir uno de sus sueños.

“Algo que me llegó a motivar fue que desde pequeño siempre me gustó lo que es el estilismo, algo que siempre implementé fue mi propio salón de belleza; entonces yo trabajaba a domicilio, por parte de una persona muy especial a mi vida. Dios me dio esa bendición y tuve la oportunidad de iniciar este negocio“, sostuvo Araya, el estilista profesional.

Este primer salón de belleza se ubica en el Reparto San Juan, del Distrito I de Managua, una zona de rápido crecimiento y de establecimiento de emprendimientos en diferentes áreas.

Los servicios que ofrecerán tienen que ver con colorimetría, diseños en el cabello, pedicura y manicure.

“Este emprendimiento nace desde mi Nicaragua, mis esfuerzos y mis ahorros. Van a trabajar tres personas, manicuristas, pedicurista y un estilista más. La inversión fue de 10 mil dólares, esto es como un inicio como estilista, pero vienen muchos planes, por el momento, me voy a enfocar en esto. Sé que Dios me va a bendecir con una academia y una boutique”, indicó.

Un servicio completo

Manifestó que entre las novedades estará asesorar a la mujer, consejos para ver el cambio de look, con tips de belleza. “No solo es para mujer, también para la mujer y al varón tendencias, de cómo hacer un corte o peinados”, apuntó.

“En Nicaragua hay muchas cosas que hacer, hay que depositar la confianza en Dios. Este es un sueño y lo hemos logrado, hay muchos emprendimientos para salir adelante”, finalizó.

Dijo que estarán abiertos los siete días de la semana, con descuentos y promociones especiales.