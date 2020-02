Joven de Estelí innova lamparas rústicas con troncos de árboles

Foto: TN8

Emprendedor habitante de un municipio de Estelí está innovando con elaborar lámparas, su materia prima son troncos de arboles, conozca aquí su labor.

Cada diseño es inspiración de Wilmer Valdivia Huete, solo necesita un pedazo de tronco de árbol, que lo encuentra en la zona rural del municipio de San Juan de Limay, en el departamento de Estelí.

“Desde hace años me he dedicado a elaborar muebles, pero después quise innovar con las lámparas, mi materia prima son troncos de arboles, no los corto, son los que encuentro ya derribados por el tiempo, es difícil darle forma, pero solo es tener paciencia e imaginación, he hecho varios diseños que le han gustado a la gente”, manifestó este inteligente y valiente hombre, que ha creido en sus capacidades para crear objetos particulares que lo han ayudado a crecer.

Lee también: Color y amor a la naturaleza dan vida a las creaciones de Karen Art

Pasa horas en su taller para poder lograr su objetivó, después de 4 días vale la pena ver terminado los diferentes tipos de lámparas.

Este joven es habitante de la comunidad Pedernal de Limay, por años se ha dedicado a elaborar muebles, y tomó la iniciativa de innovar con estos diseños, por la calidad de su trabajo ha tenido clientes de hoteles, restaurantes y residencias.

Valdivia también dijo que tiene el sueño de que toda la población conozcan su talento y lo que hace para poder vender más sus lámparas, que son una excelente opción para adornar las viviendas y centros turísticos, así podrá ayudar económicamente a su familia, ver crecer más su empresa y poder brindar oportunidades de empleos a otros jóvenes.

Sin lugar a dudas, este joven agradece al MEFCCA porque le está dando la oportunidad de darse a conocer en diferentes partes del país a través de las diferentes actividades y plataformas que ha habilitado para promover el talento de los nicaragüenses.